Il 1° Maggio si torna in Piazza Maggiore, con il concertone per la Festa dei Lavoratori organizzata da Cgil Bologna, Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uil Emilia Romagna e Bologna. Direzione Artistica: Arci Bologna. Dalle 16.30 alle 24.00

Il Primo Maggio in Piazza Maggiore: torna il "concertone" bolognese, insieme agli incontri e ai dibattiti programmati a partire dalla mattina di domenica. "Per la pace, per il lavoro! - Dal Patto metropolitano costruire insieme il futuro".

1°maggio in Piazza Maggiore: "Per la pace, per il lavoro!" (non solo concertone)