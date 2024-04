Primo Maggio a Bologna: il concerto in piazza e tutti gli eventi da non perdere

Mercoledì 1 maggio a Bologna: una carrellata di eventi ai quali partecipare nel giorno in cui si celebrano i lavoratori. Eccoli. Si parte inavitabilmente con il concerto del Primo Maggio in Piazza Maggiore. Una manifestazione dal vivo organizzata dalle articolazioni locali di Cgil, Cisl e Uil con la direzione artistica di Arci Bologna che torna ad animare la più importante piazza bolognese per una giornata di musica e socialità interamente dedicata alla Festa dei Lavoratori. Durante la giornata, dalle 16 a Mezzanotte, si esibiranno sul palco di Piazza Maggiore artisti locali insieme a nomi noti nel panorama musicale italiano e internazionale: big ed emergenti si alterneranno in una line-up variegata e dinamica! Tra i nomi più attesi dell’edizione di quest’anno segnaliamo: il leader dei Kings of Convenience Erlend Øye & La Comitiva, Giovanni Truppi + Band vs Sibode Dj, insieme sul palco per una doppia esibizione fuori dagli schemi, i bolognesi Rumba de Bodas, la giovane rivelazione della scena rap italiana Ele A, il rapper Egreen, il collettivo hip hop underground Triflusso, il cantante reggae Lion D.

Nei giorni che conducono al primo maggio, Succede solo a Bologna propone due nuovi spettacoli gratuiti al Teatro Mazzacorati 1763 di Bologna (via Toscana 19). Lunedì 29 aprile alle 20.30 sul palco del Mazzacorati si esibiscono i vincitori del Concorso lirico T.O.S.C.A. 2023, talentuose giovani voci provenienti da Conservatori e Accademie musicali italiane. In questa occasione i giovani artisti si cimenteranno, accompagnati al pianoforte da Giovana Ceranto, in alcune arie tratte da celebri opere, come Rigoletto, La Traviata e Le nozze di Figaro. Mercoledì 1 maggio, sempre alle 20.30, è invece in programma il concerto-spettacolo “Cabaret a luci rosse” che esplora il mondo e il repertorio del cabaret di inizio Novecento. Un viaggio alla riscoperta del valore storico dei cabaret: non solo luoghi di intrattenimento, ma anche baluardi dell’espressione libera in cui grandi artisti, musicisti e letterati potevano esprimere liberamente la propria arte. Il duo composto dalla voce di Clara La Licata e da Matilde Bianchi al pianoforte interpreta un repertorio ricchissimo che va dalle prime esperienze parigine legate alla figura di Erik Satie, passando per le pagine di Arnold Schönberg, per approdare poi al repertorio di Kurt Weill, Eisler e Benjamin Britten. Tutti gli spettacoli sono gratuiti con donazione facoltativa; la prenotazione è obbligatoria sul sito www.succedesoloabologna.it.

Mercoledì 1 maggio, alle ore 19, in occasione della giornata che celebra il diritto al lavoro, Pop Up Cinema Jolly (Via Guglielmo Marconi 14, Bologna) propone il documentario “TOXICILY”, diretto da Francois Xavier Destors e Alfonso Pinto, un film che dà voce a chi vive nelle coste del polo petrolchimico siracusano. Per parlare del documentario che ha appena iniziato il suo tour per le sale italiane, saranno presenti in sala: Alfonso Pinto autore, Francesca Gabbriellini Università di Bologna, Collettivo di fabbrica GKN, Giada Coleandro per Extinction Rebellion (XR), Claudio Dellucca presidente di Legambiente Bologna, Bologna for Climate justice. L’evento è in collaborazione con Armillaria edizioni, La confraternita dell'uva. Il documentario racconta un territorio, quello della provincia di Siracusa, che a settant’anni dall’arrivo delle prime raffinerie sembra essere stato abbandonato a sé stesso e all’inquinamento del cielo, della terra e del mare. Costruito attorno agli abitanti che resistono e a quelli ridotti invece al silenzio e alla rassegnazione, Toxicily si avventura sulle tracce di una zona sacrificata sull’altare del progresso, della modernità e della mondializzazione.

Mercoledì 1 maggio alle ore 11.00 nella sede dell’Opera “Padre Marella” di San Lazzaro di Savena (via dei Ciliegi, 4) l’Arcivescovo Zuppi presiederà la Messa con gli ospiti, i volontari e i membri dell’Opera.

Giornata di festa il Primo Maggio a Teatri di Vita con la rassegna “Ipotesi di pace”, che attraverserà poi tutto il mese con 4 spettacoli e 4 film in collaborazione con la rivista “Internazionale”. L’avvio è con l’ormai classica Festa di Primavera, che vedrà anche la partecipazione delle Cucine Popolari con il pranzo di solidarietà, e con un programma di festa popolare dalla filuzzi ai tarocchi, dal burraco al Microfono aperto per interventi o performance sui temi del Lavoro, della Pace e della Solidarietà.

Dall’1 al 3 maggio (ore 19) va in scena “dEVOLUTION” del Teatro Zeta, diretto da Rolando Macrini: dialogo tra un servo e un padrone sul potere e i conflitti, che vede in scena, oltre a Manuele Morgese, l’assistente alla regia di Peter Brook Jared Mcneill.

In occasione del Primo Maggio la Pinacoteca nazionale di Bologna e Palazzo Pepoli Campogrande saranno aperti con orario 9-19.

1°maggio a Imola: si ricorda Ayrton Senna

Sarà una giornata piena di emozioni, che rimarrà a lungo nel cuore e nella memoria degli appassionati, questo 1 maggio 2024 in cui si ricorda il 30° anniversario della scomparsa di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna, in quel tragico weekend del 1994. Una data importante che il Comune di Imola e l’Autodromo hanno voluto ricordare con una serie di iniziative che fanno parte del ricco calendario di eventi dal titolo “Senna 30 years”, che il Comune di Imola in collaborazione con l’Instituto Ayrton Senna, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Regione Emilia-Romagna ha organizzato per ricordare la tragica scomparsa dei due piloti.

Mercoledì 1 maggio le iniziative si svilupperanno in tutta la giornata, per avere il momento clou alle 14.17, ora dell’incidente di Senna alla curva del Tamburello, con un minuto di silenzio. Sul palco, allestito nella zona vicino al luogo dell’impatto, porteranno il loro saluto, dopo la deposizione di mazzi di fiori sul luogo dell’incidente, il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Ministro delle Relazioni Estere della Repubblica Federativa del Brasile, Mauro Vieira, il Ministro degli Affari Esteri dell’Austria, Alexander Schallenberg, il sindaco di Imola, Marco Panieri, il CEO di Formula One, Stefano Domenicali e il Presidente di Formula Imola, Gian Carlo Minardi.