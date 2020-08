10 anni di Tedxbologna, si festeggia in Piazza Maggiore

Il tema di quest'anno è Outsider, per il suo decimo compleanno per la prima volta TEDxBologna festeggia in piazza Maggiore. Più di 3000 posti installati, di cui utilizzabili poco più di 2000 per ragioni di sicurezza. Un numero che soddisferà tutti gli appassionati dei TEDxBologna che non rischieranno di rimanere in lista d’attesa come negli anni scorsi.

Sul palco 8 storie di spicco della tecnologia, dello sport, della comunicazione e della scienza.

Gli “Outsider” quest’anno abbracciano i più disparati campi, tra gli altri, medici in prima linea in tempi di pandemia, architetti futuristi che vedono su Marte spazi abitativi alternativi, musicisti controcorrente, sportivi, esperti di tecnologie e comunicazione, dirigenti che hanno toccato con mano una delle realtà tecnologicamente più innovative del secolo, appassionati scrittori di personaggi fuori dal comune.

A pochi giorni dall’apertura dei “baracchini” la vendita dei biglietti prosegue senza sosta.

I biglietti su https://tedxbologna.com/outsider/



“Quest’anno – racconta Pauri – l’obiettivo è ispirare le persone attraverso i racconti degli outsider. Guidare gli altri oltre la realtà in cui si trovano, verso qualcosa che prima non c’era. Questo è il destino degli outsider. Hanno pregiudizi da bruciare e prospettive nuove e originali che vanno contro le logiche del conformismo”.