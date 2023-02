10 anni e più di bb burlesque ballet

E' passato in sordina il decimo compleanno del BB Burlesque Ballet. Passata la pandemia, siamo pronte ora a festeggiare con tutti voi questo traguardo importante. Per ringraziarvi dei sorrisi e degli applausi con cui ci avete accompagnato in tutti questi anni (ormai 12), vi invitiamo il 4 marzo ad una serata di gala nella splendida cornice del teatro comunale di San Giovanni in Persiceto.



A partire dalle 20:30 brindisi di benvenuto e foto sul "pink carpet"



Alle 21:00 spettacolo di gala con ospiti, sorprese e, naturalmente, la compagnia BB Burlesque Ballet





Per acquistare il biglietto www.botteghinoweb.com