30° edizione della "10 Colli Arrow": appuntamento a giugno

Sarà un grande ritorno, quello della DIECI COLLI ARROW, anche se di fatto la grande classica del panorama nazionale delle granfondo, da sempre organizzata dal Circolo Giuseppe Dozza Tper, non si è mai allontanata da Bologna e dalla sua collina. Ma l’edizione numero 38 della kermesse, in cartellone domenica 2 giugno 2024, porterà tante novità in un’ottica di rilancio e riconquista.

Per prima cosa, la “casa” della manifestazione: la partenza e l’arrivo della corsa ritroveranno un’ambientazione familiare, quella dei Giardini Margherita che per tante edizioni hanno caratterizzato l’evento. Una “riconquista”, appunto, del cuore della città, dopo i traslochi che l’hanno portata in periferia nelle edizioni più recenti. All’interno del polmone verde di Bologna sarà allestito il tradizionale Villaggio Dieci Colli, punto di riferimento per i cicloamatori e sede di eventi collaterali che animeranno anche la vigilia dell’appuntamento.

Percorso:

Un’altra importante novità riguarda il percorso: non più due tracciati, quelli di Granfondo e Mediofondo, ma un’unica prova di 118 chilometri per tutti gli iscritti. Una scelta che renderà più agevole il ritorno della DIECI COLLI ARROW in città, attenta ai bisogni dei partecipanti ma anche alle necessità della comunità. Il resto lo farà, come sempre, lo splendido scenario della collina bolognese, su cui i responsabili tecnici della kermesse (Andrea Gamberini, Davide Capelli e Gianluca Faenza) hanno costruito un tragitto che unisce tradizione e innovazione.

A Bologna, nemmeno un mese dopo, arriverà anche il Tour de France, per la prima volta sulle strade italiane. La seconda tappa, da Cesenatico a Bologna, è infatti in programma il 30 giugno. In onore della Grande Boucle, l’edizione 2024 della DIECI COLLI ARROW sarà la “YELLOW EDITION”, una sorta di beneaugurante evento “di lancio” che richiamerà l’attenzione degli appassionati. Per questo un tratto del percorso, ideato dal Circolo Dozza per la sua classica, si svilupperà proprio sul tracciato della corsa in giallo.