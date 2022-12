100 eventi 'diffusi' e la magica 'Notte bianca dell'arte': ecco Art City 2023

In occasione di ArteFiera torna l'appuntamento con Art City Bologna: è in programma dal 27 gennaio al 5 febbraio 2023 l’undicesima edizione della kermesse, che ha in serbo una girandola di eventi, mostre e iniziative. L'evento è promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con BolognaFiere in occasione di Arte Fiera, con la direzione artistica di Lorenzo Balbi, direttore di MAMbo-Museo d'Arte Moderna di Bologna.

Il main program, che prevede un progetto speciale e una decina di interventi curatoriali coordinati dalla direzione artistica di Art City Bologna, sarà affiancato da varie iniziative artistiche (un centinaio!) proposte spontaneamente da soggetti istituzionali, gallerie ASCOM, gallerie e altri spazi indipendenti selezionate dal comitato scientifico per il loro interesse culturale ed artistico.

Art City Bologna torna così a riflettere la ricchezza e la vitalità espresse dalla città nel campo della cultura contemporanea attraverso la messa in rete delle proposte offerte dal sistema di istituzioni pubbliche e organizzazioni private.

L'ppuntamento con la Notte bianca dell'arte, tra gli appuntamenti più attesi dal pubblico, sarà per sabato 4 febbraio e permetterà di fruire della proposta artistica diffusa in città anche nelle ore serali.