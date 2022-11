120 anni di BCC felsinea: una mostra per raccontarli

Orario non disponibile

Quando Dal 23/11/2022 al 08/01/2023

Una mostra etnografica multimediale racconta - attraverso foto d’archivio, documenti originali, video, interviste e oggetti della tradizione - la storia della banca BCC Felsinea e mette in luce l’impatto che il modello operativo tipico del Credito Cooperativo - che fin dalle sue origini agisce secondo un principio di circolarità - ha avuto sui territori della pianura bolognese e dell’Appennino tosco-emiliano nel corso degli ultimi 120 anni: dalla Rivoluzione Industriale che ha messo a dura prova il proletariato agricolo e rurale, alle due guerre mondiali con il periodo fascista, alla ripresa dei primi anni ’50 e via via fino ai giorni nostri.