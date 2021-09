1920 strage a Palazzo d’Accursio - spettacolo

Spettacolo a cura di Ass. Youkali APS

Drammaturgia e regia Simona Sagone

Interpreti Simona Sagone e Sara Graci

chitarra Mirco Mungari



“1920 Strage a Palazzo (d’Accursio)” è la rappresentazione teatrale delle vicende che hanno portato all’eccidio del 21 novembre 1920 e con esso al consolidarsi del Secondo fascio di Bologna. Un omaggio allo storico Nazario Sauro Onofri autore de “La strage di Palazzo d’Accursio”



SINOSSI

Lo spettacolo parte a strage compiuta: Angiolina Zanardi, moglie dell’ormai ex sindaco di Bologna Francesco Zanardi, racconta l’immediata cacciata dei socialisti più in vista dalla città perché ritenuti moralmente responsabili della morte del consigliere d’opposizione Giordani avvenuta nella sala del Consiglio alla proclamazione a sindaco del socialista massimalista Enio Gnudi.

Tornando indietro nel tempo saranno una risaiola di Persiceto e una ex operaia, ora licenziata per il ritorno dei reduci nelle officine, a narrare le agitazioni contadine dell’ultimo anno e l’occupazione delle fabbriche del settembre del ‘20, insieme all’affacciarsi sulla scena cittadina delle prime squadre fasciste guidate da Leandro Arpinati. Più volte chiamato in causa nei primi tre quadri, Arpinati compare in scena nel quarto quadro, come un’evocazione di pura voce, rappresentato nel momento successivo al primo pestaggio avvenuto nella cantina della sede del Fascio in via Marsala 30 ai danni del socialista Maganelli.

L’ultimo quadro è la cronaca sonorizzata e spazializzata della giornata della strage, fino alla caduta a terra dei corpi in Piazza Maggiore e dentro il Palazzo comunale.

________________________________



Lo spettacolo sarà preceduto alle ore 19 dall'incontro a cura di AICS Bologna con Serafino d’Onofrio - Presidente AICS Bologna in dialogo con la storica Paola Furlan.

Lo scenario da cui si originarono gli scontri del 21 novembre 1920, riconosciuti come la prima strage fascista: le lotte contadine del 1919-20, le occupazioni delle fabbriche del settembre del '20, il clima pre e post elettorale che aveva portato all'elezione a sindaco del socialista massimalista Enio Gnudi.



In caso di pioggia saranno rimandati entrambi gli eventi al 18 settembre stesso luogo e orari

