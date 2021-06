2 giugno 2021: Imola celebra la Festa della Repubblica

Il programma delle iniziative organizzate dal Comune di Imola per celebrare la Festa della Repubblica, mercoledì 2 giugno, prevede due momenti. Il primo, alle ore 17,30 nello scalone – androne del palazzo comunale vedrà il sindaco Marco Panieri deporre una corona alla lapide dell’Albo d’oro. Sarà esposto il Gonfalone della Città di Imola, con la Medaglia d’Oro al valor militare per attività partigiana. Interverranno i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale, delle associazioni d’arma e partigiane.

Il secondo momento si svolgerà alle ore 18, in piazza Matteotti ed avrà come protagonista la Banda Musicale Città di Imola, che si esibirà in concerto con la Filarmonica Imolese, con la direzione del maestro Gian Paolo Luppi. Il programma prevede l’esecuzione dei seguenti brani: di Fulvio Creux, 4 Maggio; di Giuseppe Verdi, La Forza del Destino sinfonia; di Gustav Holst, First Suite in Eb; di Jacob De Haan, Oregon; di Ennio Morricone, My name is Nobody; di autori vari, Santana, a portrait; di Zequinha de Abreu, Tico Tico; di Henry Fillmore, Rolling Thunder; di Michele Novaro, Inno di Mameli.