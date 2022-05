Il 2 giugno all'Ippodromo di Bologna (che compie 90 anni): Gran Premio della Repubblica

Giovedì 2 giugno: Gran Premio della Repubblica e 90° Anniversario Ippodromo d Bologna: una giornata ricca di eventi dalle 12 alle 21 per festeggiare i 90 anni dell’Arcoveggio. Gli Eventi hanno il Patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Bologna,

della Città Metropolitana e del Quartiere Navile

L’ippodromo di Bologna da sempre considerato uno dei luoghi simbolo della nostra città e punto di riferimento situato nel Quartiere Navile, in occasione delle celebrazioni del novantesimo anniversario dall’inaugurazione dell’impianto e del prestigioso Gran Premio della Repubblica, spettacolare confronto sulla distanza del miglio ed evento clou che funge da spartiacque tra la stagione primaverile e quella estiva del trotto italiano, propone una giornata ricca di eventi, che proseguiranno anche oltre la fine del pomeriggio di corse, rivolti in particolare ai giovani e alle famiglie.

La giornata organizzata da HippoGroup Cesenate in collaborazione con diversi enti e associazioni del territorio vedrà un programma di iniziative molto variegato e le attività inizieranno già dalla mattina (ore 12.00) con i laboratori ludico-didattici organizzati dai ricercatori del CREA-AA e dell’Università di Bologna che per l’occasione presenteranno i progetti BeeNet e Life 4 Pollinators e proporranno attività con l’obiettivo di far conoscere il mondo degli insetti impollinatori attraverso laboratori creativi (creazioni di modellini di fiori con carta e materiali di recupero). Insieme ai ricercatori i bambini potranno anche osservare da vicino gli insetti presenti sui fiori, inoltre sarà allestita un’area dedicata al miele (elemento fondamentale anche nell’alimentazione dei cavalli) e alle api, con esposizione di arnie, materiali utilizzati dagli apicoltori e scatole entomologiche per conoscere la diversità degli insetti impollinatori.

Per tutta la durata della manifestazione sarà aperta al pubblico la Mostra Storica curata da Mauro Tolomelli e Stefano Gardini che attraverso foto, oggetti e documenti racconterà i 90 anni della storia dell’ippica Bolognese. Nel parterre saranno esposte anche alcune illustrazioni del concorso BO It! – Bologna vista Mondo e del Progetto “Lo Spazio di Me”, entrambe le iniziative saranno presentate al pubblico nel corso del pomeriggio. Ampio spazio sarà dedicato anche alla solidarietà con una corsa del palinsesto abbinata al Trofeo Croce Rossa Italiana e nel parterre dell’ippodromo saranno presenti anche i volontari di Loto Onlus e “Palestra della Salute Progetto 21”, con stand solidali e a fronte di un contributo sarà possibile sostenere le attività delle due realtà bolognesi. Dalle ore 16.00 i cavalli, gli attori principali della giornata scenderanno in pista e daranno vita a nove emozionanti sfide capeggiate dal Gran Premio della Repubblica e a bordo pista i bambini potranno cimentarsi in prove in sella ai pony con gli istruttori del Bologna Equestrian Center e in prove sportive di scherma, volley e rugby . Come da tradizione a bordo dell’HippoTram sarà possibile visitare le scuderie. La giornata di festa proseguirà anche al termine delle corse con la musica Live dei Radio 80-cover band anni 80 e le proposte dei food truck presenti: “Altre Terre- Cucine del Mondo” e la “Taglieria”.

HippoGroup Cesenate auspica che questa giornata organizzata in occasione dell’importante ricorrenza dei novant’anni possa essere la fase iniziale di un nuovo modo di vivere l’ippodromo. Uno spazio aperto a disposizione del quartiere e della città.

Il programma dettagliato della giornata di giovedì 2 giugno 2022

dalle ore 12:

Aperta al pubblico la mostra "La Storia dell'Arcoveggio" con fotografie, oggetti e documenti che raccontano i 90 anni dell'ippodromo!

Attività per famiglie e bambini Api&Co all'ippodromo!

I ricercatori del CREA-AA e dell’Università di Bologna raccontano i progetti “LIFE 4 POLLINATORS” e “BeeNet” e faranno conoscere il meraviglioso mondo degli impollinatori attraverso attività ludico-didattiche adatte a tutte le età. Nel parterre saranno presenti anche i corner di Confagricoltura e FAI, tra i partner dei progetti LIFE 4 POLLINATORS e BEENET.

Esposizione a cura di BO it! e Lo Spazio di Me.

Corner associazione Loto Onlus e "Palestra della Salute Progetto 21", con ciliegie di Vignola e prodotti pugliesi.

Dalle ore 16.00

inizio corse, battesimo della sella a cura di BEC, prove sportive con Virtus Scherma Bologna, Volley Team Bologna, Bologna Rugby 1928 e lo staff del Bonori Summer Camp. Laboratori con Didattica delle Arti e gelato offerto a tutti i bambini *fino ad esaurimento scorte

Durante il pomeriggio si svolgerà anche la vista guidata: “IN DIRITTURA D’ARRIVO”

Organizzata da Mirarte in collaborazione di HippoGroup .

Nel parterre dell’ippodromo sarà presente anche l’associazione Ottovolante con desk e materiale informativo.

Roberto Trivisonno presenterà in anteprima il libro “Smooth like oil”.

Dalle 18.30 Food Truck con le delizie di Altre Terre - cucine del mondo e la Taglieria e Musica Live nel parco con i Radio 80- cover band anni 80!



L'Ingresso all'Ippodromo Arcoveggio è gratuito per tutti



Per tutti a pranzo è aperto il self-service della Trattoria delle Scuderie

La manifestazioni si terrà anche in caso di maltempo, purchè si svolgano le corse ippiche