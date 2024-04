21 e 25 aprile a Bologna: si celebra il 79° anniversario della Liberazione dal nazifascismo

Prezzo non disponibile

Il 21 e il 25 aprile si celebra il 79° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia dal nazifascismo.

L'anniversario della Liberazione è un momento di celebrazione, di riflessione e anche di festa per far conoscere e riportare alla memoria i momenti che segnarono, dopo anni di dolore e distruzione, la fine della guerra e del fascismo.

Dal 21 al 25 aprile, saranno esposte le bandiere delle Brigate partigiane dalle finestre di Palazzo d’Accursio. Nel sito Storia e Memoria di Bologna, tutte le bandiere.

Verranno deposte le corone nei luoghi della Resistenza e ai cippi dei partigiani caduti nei quartieri della città.

Il manifesto ufficiale 2024 delle celebrazioni è stato realizzato da Christian Lazzarini, studente del corso di design grafico dell'Accademia di Belle Arti selezionato dal professor Danilo Danisi nell'ambito del progetto Poster for the City.

Domenica 21 aprile

Alle 10, in Piazza Nettuno, la deposizione di una corona alla lapide in ricordo dei Gruppi di Combattimento dell’Esercito Italiano, preceduto dal suono a festa della campana dell’Arengo a cura dell’Unione Campanari Bolognesi. Interverranno: il Sindaco di Bologna, la presidente dell'Anpi provinciale Bologna Anna Cocchi, il presidente della Comunità Ebraica di Bologna Daniele De Paz, la Console Generale della Repubblica di Polonia a Milano Anna Golec-Mastroianni.

Alle 11, in Porta Maggiore, la deposizione di una corona alla lapide in ricordo dell'ingresso dei militari Polacchi a Bologna il 21 aprile 1945, alla presenza delle autorità.

Alle 12, il Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano, organizza una messa al Cimitero di Guerra Polacco di Bologna, in via Dozza.

Alle 13, la deposizione di una corona nell'attiguo cimitero del Commonwealth. Sarà presente la Presidente del Quartiere Savena.

Giovedì 25 aprile

Alle 9.30, nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano, la deposizione di una corona alla lapide dei Caduti in Guerra.

Alle 10.15, in Piazza Nettuno, alzabandiera con picchetto militare d’onore e deposizione di una corona al Sacrario dei Caduti Partigiani. Interverranno: il Sindaco di Bologna, la presidente dell'Anpi provinciale Bologna Anna Cocchi, l'assessore alla Salute della Regione Emilia-Romagna e Walter Massa, presidente nazionale Arci.

Alle 12, nel Giardino di Villa Cassarini in Porta Saragozza, la deposizione di una corona alla lapide in ricordo delle vittime omosessuali nei campi di sterminio nazisti.

Dalle 16.30 alle 18.30, in Piazza Maggiore, il Gran ballo della Liberazione in collaborazione con la associazioni di ballo tradizionale bolognese.