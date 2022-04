Il  21 e 25 aprile si celebra il 77° anniversario della Liberazione: le iniziative a Bologna

Il 21 e 25 aprile si celebra il 77° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia. Il programma delle iniziative in città

L'anniversario della Liberazione è un momento di celebrazione, di riflessione e anche di festa per far conoscere e riportare alla memoria i momenti che segnarono, dopo anni di dolore e distruzione, la fine della guerra e del fascismo.

Dal 21 al 25 aprile, saranno esposte le bandiere delle Brigate partigiane dalle finestre di Palazzo d’Accursio. Guarda le bandiere e gli stendardi nel sito Storia e Memoria di Bologna. Verranno deposte le corone nei luoghi della Resistenza presso i Cippi dei partigiani caduti nei Quartieri della città, alla presenza di autorità e studenti del territorio bolognese. Il manifesto ufficiale 2022 delle celebrazioni è stato realizzato da Silva Queiroz Larissa, studentessa del corso di design grafico dell'Accademia di Belle Arti selezionato dal professor Danilo Danisi nell'ambito del progetto Poster for the City.

Il programma delle iniziative

Giovedì 21 aprile

Alle 10 in Piazza Nettuno, la deposizione della corona alla lapide in ricordo dei Gruppi di Combattimento dell’Esercito Italiano, preceduto dal suono a festa della campana dell’Arengo a cura dell’Unione Campanari Bolognesi. Interverranno il sindaco di Bologna Matteo Lepore, la presidente dell’Anpi provinciale Anna Cocchi, la Console Generale della Repubblica di Polonia Anna Golec-Mastroianni e il Prefetto Attilio Visconti. Parteciperanno studenti delle scuole bolognesi.

Alle 10.30 in Porta Maggiore, la deposizione di una corona alla lapide in ricordo dell'ingresso dei militari Polacchi a Bologna il 21 aprile 1945 alla presenza della autorità.

Alle 16,30 in Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio, il Convegno Il diritto alla Costituzione, a cura del Comitato provinciale Anpi.

Alle 17.30, in via Marco Polo 21/13. la presentazione del libro La partigiana in tailleur. Storia vera di Penelope Veronesi, di Federica Aglietti e Janna Carioli, Minerva edizioni 2021

Alle 17.30, nella Casa di Quartiere Casa del Gufo in via Longo. l’iniziativa In bici per la Libertà: biciclettata e letture sui luoghi della Resistenza nel Quartiere Savena. A cura di Anpi Savena, associazione Senza il Banco, associazione Percorsi Storici, Cngei, in collaborazione con il consiglio di zona soci Coop Alleanza 3.0 e il Quartiere Savena. Per informazioni: ANPI Savena - anpisavena@gmail.com

Alle 21 in Piazza Nettuno, videoinstallazione del film Bella Ciao sulla facciata di Salaborsa, in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

Alle 21 all’ITC Teatro, in via delle Rimembranze 26, San Lazzaro di Savena, andrà in scena Mimma, spettacolo del Teatro dell’Argine con Lea Cirianni, regia di Paolo Fonticelli. A cura del Comitato per le Onoranze ai Caduti di Sabbiuno. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata: 051 6270150 - biglietteria@itcteatro.it

Venerdì 22 aprile

Alle 9.30, nella sala Alessandri di via Gorki 10, proiezione di The forgotten front: La Resistenza a Bologna, il film di Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani, con la partecipazione di Franco Ruvoli (ANPI Corticella) e dei registi. Per informazioni: Ufficio reti e lavoro di comunità Navile e Servizio sociale di comunità 0512197305 - 0512197265 ufficioretinavile@comune.bologna.it - serviziosocialenavile@comune.bologna.it

Ore 18 | Piazza Nettuno

Letture sulla Resistenza

Letture di testi sulla Resistenza a cura di ANPI provinciale di Bologna, in collaborazione con l’associazione PrendiParte.

Alle 19.30 alla Corte di Porta Pratello, via Pietralata 58, lo spettacolo Note bandite, cantano e suonano gli Spartiti Banditi, a cura di Anpi Pratello.

Sabato 23 aprile

Alle 17, al Calanco dell’Eccidio di Sabbiuno, con ritrovo in via Serrabella 1, Rastignano, La natura e la memoria - Trekking al calanco dell’Eccidio di Sabbiuno, iniziativa promossa dall’associazione Mirarte in collaborazione con il Comitato per le Onoranze ai Caduti di Sabbiuno. Info e prenotazioni: www.mirartecoop.it - mirartecoop@gmail.com - 320 0118596

Domenica 24 aprile

Alle 20, Fiaccolata nei luoghi della Resistenza a cura di Anpi Bologna, in collaborazione con le associazioni PrendiParte e Libera, con concentramento a partire dalle 19 e partenza da Porta Pratello, in via Pietralata 58.

Lunedì 25 aprile

Alle 9.30, nel Chiostro della Basilica di Santo Stefano, la deposizione di corone e picchetto militare d’onore alla lapide dei Caduti in Guerra.

Alle 10.15 in Piazza Nettuno, l’alzabandiera con picchetto militare d’onore e deposizione di corone al Sacrario dei Caduti Partigiani. Intervengono: il sindaco Matteo Lepore, Anna Cocchi, presidente Anpi di Bologna, Raffaele Donini, in rappresentanza della Giunta della Regione Emilia-Romagna, Saida Hamouyehy, poetessa. Seguirà il Piccolo Canto Disarmante, delle giovani voci leggono Viganò, Menapace, Morante, Ortese, Farabbi, a cura di archiviozeta nell'ambito del Patto per la lettura di Bologna.

Alle 11, all’Istituto Storico Parri di via Sant’Isaia 18, La Resistenza spiegata ai bambini. Per i bambini dai 6 ai 10 anni.

Alle 11.30, nella Sala refettorio dell’Istituto Storico Parri, in via Sant’Isaia 20. Racconti della Resistenza. Ingresso libero.

Alle 15, all’Istituto Storico Parri di via Sant’Isaia 18, visite guidate all’Istituto Storico Parri. Ingresso libero.

Alle 15, all’Istituto Storico Parri di via Sant’Isaia 18, la proiezione di L’Agnese va a morire (Giuliano Montaldo, 1976) Ingresso libero.

Alle 15.30, con repliche alle 17 e alle 18, Direzione Resistenza. Passeggiata partigiana dall’Istituto Storico Parri al Sacrario dei Caduti Partigiani, Piazza del Nettuno.

Per info e prenotazioni: redazione@istitutoparri.it

Alle 20, nella Sala refettorio Istituto Storico Parri di via Sant’Isaia 20, Dj set Resistent - Hip hop selection by Dopamina. Ingresso libero.

Alle 21.30 al Cinema Galliera, proiezione di Bella Ciao. Per informazioni: www.cinemateatrogalliera.it/bella-ciao-song-of-rebellion/

La Cineteca di Bologna dedica alla Liberazione due matiné di aprile, con la proiezione di The forgotten front e di Paisan, ciao.