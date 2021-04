25 Aprile 2021: "100 libri. 100 staffette. 100 incontri"

"100 libri. 100 staffette. 100 incontri": l’Amministrazione Comunale e l’ANPI di Anzola hanno scelto di celebrare il 25 aprile rendendo concreto l’impegno a trasmettere la memoria e la conoscenza dei valori che animarono la Resistenza e la Lotta di Liberazione.

L’iniziativa è l’occasione per unire la nostra Comunità anche se non sarà possibile ritrovarci in piazza davanti al monumento al Partigiano. Fare rivivere l’esperienza delle Staffette partigiane, donne, uomini, giovani, portatori di messaggi importanti e determinanti, informazioni e stampa clandestina, ma soprattutto messaggeri di speranza e di libertà. Abbiamo chiesto ai cittadini di consigliare un libro significativo, per adulti o bambini, un saggio, un romanzo o un fumetto che parli di diritti, di giustizia, di resistenza e di solidarietà umana. Un libro che parli del significato che per ognuno di noi ha il 25 aprile, Festa della Liberazione dalla violenza e dall’oppressione, di candidarsi ad essere staffette o destinatari del messaggio di ibertà, civiltà e democrazia che le staffette porteranno a destinazione.

Il 25 aprile 100 Staffette consegneranno un libro e un garofano rosso a 100 anzolesi - ragazzi e ragazze, uomini e donne, italiani e stranieri, bambini e anziani, famiglie e single – per testimoniare la solidarietà, la fratellanza, la vicinanza nella difficoltà. L’intento è quello di coinvolgere tutta la Comunità nella scelta dei libri, nella ricerca delle 100 Staffette protagoniste e veicolo di messaggi importantissimi che sono contenuti nei libri e nell’essere i 100 destinatari di quelle pagine e di quelle parole.

La memoria torna alle Staffette della Resistenza, che percorrevano distanze a piedi o in bicicletta per far giungere a destinazione informazioni vitali e necessarie. Anche le nostre 100 Staffette dovranno percorrere un tragitto per giungere alla meta e coprire la distanza che ci separa dagli altri. Gesti semplici ma densi di significato per testimoniare la nostra presenza e il nostro impegno a difesa della democrazia, a difesa dei diritti, e per unire la comunità con il filo rosso della cultura e della conoscenza.

Portare in dono un libro e un fiore è un gesto per trasmettere valori irriducibili. Non importa chi ha scelto il libro, né chi lo porta o chi lo riceve. Importa che siamo noi, tutti insieme, a far rivivere con questo gesto l’essere una comunità. Un gesto che è un pensiero, un valore, un impegno. Molto di più di un libro in regalo.

PROGRAMMA dell’iniziativa il 25 Aprile:

dalle ore 10,15 le staffette arriveranno – scaglionate e a distanza - in Sala Consigliare, dove riceveranno il libro e il garofano con l’indirizzo del cittadino a cui consegnarli.

ANPI consegnerà loro il fazzoletto rosso dell’organizzazione quale segno di identità, di riconoscimento e di appartenenza. L’iniziativa si svolgerà in sicurezza e nel rispetto delle norme anti Covid.

Nella prima mattinata gli Amministratori Comunali, ANPI, una rappresentanza degli Alpini e della Società Civile, in forma privata, causa pandemia, renderanno onore ai luoghi del ricordo depositando corone e mazzi di fiori, a segno di eterna memoria e riconoscenza a chi ha lottato per costruire la nostra democrazia.