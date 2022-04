77° anniversario della Liberazione dal nazifascismo: le iniziative a Zola Predosa. Dal 20 al 25 Aprile proiezioni, concerti, spettacoli e celebrazioni ufficiali.



L'Amministrazione Comunale di Zola Predosa invita a partecipare finalmente in presenza agli appuntamenti dedicati al 77° anniversario della Liberazione dal nazifascismo e propone un ricco programma di iniziative in collaborazione con ANPI Zola Predosa, ANED Bologna, Centro Socio Culturale S. Pertini di Zola Predosa, la Compagnia degli Imprevisti, Direzione Didattica e Istituto Comprensivo di Zola Predosa.



I primi appuntamenti sono per mercoledì 20 Aprile, anniversario della Liberazione di Zola Predosa: alle ore 9,00 l’Auditorium Spazio Binario (Piazza della Repubblica 1) accoglierà alcune classi terze delle Scuole medie F. Francia per la proiezione del docufilm “The Forgotten Front – La Resistenza a Bologna” e l’incontro con il regista Paolo Soglia, il Sindaco Davide Dall’Omo e l’Assessora alla Memoria storica Giulia Degli Esposti. Alle ore 18.00 verrà reso omaggio al monumento di via Valle che ricorda la battaglia di Monte Capra, preludio alla cacciata degli occupanti dalla nostra Città, mentre alle ore 20,30 sempre allo Spazio Binario verrà nuovamente proiettato “The Forgotten Front”, ma questa volta per un evento espressamente rivolto alla cittadinanza (ingresso libero con mascherina e certificazione verde rafforzata).



Lunedì 25 Aprile a partire dalle 8,30 si comincia con l’omaggio dell’Amministrazione comunale a monumenti, lapidi e cippi che sul territorio ricordano caduti e martiri antifascisti, mentre alle ore 10,30 prende il via il tradizionale corteo con la banda musicale da San Pancrazio e fino al Municipio di Piazza della Repubblica dove, alle ore 11,00, interverranno il Sindaco Davide Dall’Omo e il Presidente dell’Istituto Parri Virginio Merola. A seguire mostra e premiazione degli elaborati degli allievi delle classe 3^ della scuola media F. Francia "Per costruire la Pace diamo un futuro alla Memoria". Nel pomeriggio appuntamento nel parco del Centro socioculturale Sandro Pertini con il concerto dei “Mulini a Vento”, tavolo del baratto e mostra "I bastoni di Agostino Sibani".