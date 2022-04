Comunicato stampa “Festa della Liberazione 20 e 25 aprile’22” ad Anzola dell’Emilia.

Quest’anno l'Amministrazione Comunale e l'Anpi di Anzola, l'Istituto Comprensivo De Amicis, con la collaborazione del Centro Culturale Anzolese e della Ca’ Rossa, si sono impegnate a realizzare un ricco programma di iniziative per celebrare la Liberazione di Anzola e dell’Italia.

La Festa della Liberazione sarà dedicata ad Anna Zucchini, operaia, partigiana e femminista anzolese, nel centenario della sua nascita. Abbiamo fatto questa scelta per ricordare che la Resistenza inizio ben prima degli anni cruciali della lotta partigiana, nelle fabbriche, nelle campagne e nelle comunità, con uomini e donne che si opponevano alle angherie, ai soprusi e alle violenze, con azioni di boicottaggio, sabotaggio e contrasto al regime nazi-fascista.

Anna Zucchini, operaia fu tra le promotrici di uno sciopero alla Ducati, arrestata e licenziata, fu poi staffetta e partigiana. Dopo la Liberazione fu protagonista delle lotte per i diritti delle donne e dirigente dell’UDI, l’Unione Donne Italiane.

Con Anna vogliamo quindi rendere omaggio ai tanti che resero possibile la Liberazione, la Costituente e l’inizio della nostra storia democratica e repubblicana e dopo continuarono ad impegnarsi nella comunità e nella società, nella cultura e nella politica.

Completano il programma delle celebrazioni: l’iniziativa delle Staffette Partigiane, come concreto esempio della trasmissione della memoria e ella coscienza civile; il concerto alla Ca’ Rossa, con gli allievi dei corsi di musica del Centro Culturale Anzolese diretti da Sergio Altamura; la “liberazione dei palloncini” che dalle scuole portano un messaggio di pace e speranza, quest’anno ancora più sentito e necessario.

Programma delle iniziative:

alle ore 9, dal Municipio (via Grimandi, 1) parte il Corteo, accompagnato dal Corpo Bandistico Anzolese, che si recherà nei luoghi dove cippi, targhe e monumenti ricordano gli uomini e le donne caduti nella Lotta di Liberazione per deporre fiori e corone a ricordo e in riconoscimento del loro sacrificio.

Alle ore 10.30, in Piazza Berlinguer, Katia Graziosi, figlia della partigiana anzolese Anna Zucchini - che avrebbe compiuto cent'anni in questi giorni - rievocherà la figura della madre accompagnata dalle letture dell'attrice Donatella Allegro.

Alle ore 10.45 la partenza delle "Staffette partigiane per un giorno": 100 volontari consegneranno 100 libri a 100 ragazze e ragazzi, dai piccolissimi delle scuole materne, alle ragazze e ai ragazzi delle scuole medie. Anche quest'anno è stato deciso di regalare libri che parlano di memoria, dei diritti conquistati e di quelli negati, di libertà e di oppressione, di resistenza e di barbarie.

L’iniziativa è un omaggio alle Staffette della Resistenza, che percorrevano distanze a piedi o in bicicletta per far giungere a destinazione informazioni vitali e necessarie. Anche le nostre 100 Staffette dovranno percorrere un tragitto per giungere a casa dei bambini e dei ragazzi che si sono resi disponibili a ricevere il libro.

Glielo consegneranno a casa, come concreto segno di pace e fratellanza, ed i ragazzi si impegnano a condividere quel dono con i propri compagni di classe. Il giorno dopo, infatti, quei 100 libri torneranno a scuola e diventeranno parte del patrimonio delle biblioteche scolastiche. Ogni staffetta riceverà in regalo il fazzoletto dell’Anpi e un garofano rosso.

A partire dalle 16, nel Centro sociale Ca' Rossa (via XXV aprile, 25) è in programma "Suoni e parole Resistenti. Musiche per la pace e i diritti". Concerto degli allievi del Centro Culturale Anzolese coordinati e diretti da Sergio Altamura.

Sono stati arrangiati in chiave moderna alcuni brani tradizionali e contemporanei della resistenza, scelti testi di Gino Strada, Liliana Segre, Primo Levi e altri brani letterari e canzoni che sono stati inseriti in un contesto sonoro creato dai ragazzi stessi. I volontari della Ca' Rossa attiveranno uno stand di crescentine fritte e dolci.

La scuola ricorda la Liberazione di Anzola del 20 aprile 1945

Per ricordare la Liberazione di Anzola giovedì 21 aprile, alle ore 11, dai giardini delle scuole materne ed elementari di Anzola e Lavino di Mezzo i bambini libereranno nel cielo i palloncini con messaggi di pace. I ragazzi delle scuole medie depositeranno fiori sul sacrario dei Partigiani nel cimitero di Anzola.