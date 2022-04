25 Aprile 2022 Monte Sole - Marzabotto: il programma dei "Percorsi Antifascisti"

Dopo due lunghissimi anni siamo torna il programma per le celebrazioni dell'anniversario della Liberazione dai nazifascisti completamente in presenza. Due giornate piene (domenica 24 e lunedì 25 aprile) per i "Percorsi Antifascisti" di Monte Sole e Marzabotto.

Il programma completo:

Domenica 24 Aprile 2022

Ore 11.00 - Chiesa di San Martino

- Presentazione "Ti racconto Marzabotto. Storia di un bambino che è sopravvissuto" di Franco Leoni Lautizi (Autore) e Daniele Susini (Curatore), Ed. De Agostini, 2022. Intervengono: Martin Schulz, già presidente del Parlamento Europeo e Marco De Paolis, Procuratore Generale Militare.

Dalle ore 12.30 Prato del Poggiolo

- Concerti di:

LA PARA

ELISA GENGHINI

INDIANIZER

ESPAÑA CIRCO ESTE

Ore 14.30 Scuola di Pace

- Visita ai luoghi del memoriale

Ore 17.00 Poggiolo

- Presentazione "Pagine di diario. 1 gennaio 1944-30 settembre 1945"

di Amedeo Girotti (Autore) e Alessandro Albertazzi (Curatore) Ed. Pendragon, 2021.

Ore 18.00 Aula Dossetti Poggiolo

- Proiezione "La memoria di Monte Sole" a cura di Istituto Parri Bologna e Comitato Onoranze

Lunedi 25 Aprile 2022

Durante tutta la giornata:

• So-Close Ambassadors Micro laboratori itineranti sul legame Monte Sole - presente

• Installazioni "Lettere di Ferro" a cura delle Donne dell'Albero - Proloco di Marzabotto e "Gocce di Memoria"

a cura del Laboratorio delle Meraviglie di Marzabotto

• Stand con mostre e punto di ristoro a cura di ANPI

Ore 10.00 San Martino

- Concerti degli "Scariolanti" e della Banda Bignardi di Monzuno

Ore 10.30 San Martino

- Funzione religiosa e Orazioni ufficiali

Ore 12.00 Monumento Don Giovanni Fornasini, Cimitero di San Martino

- Canti del Coro Farthan e partenza del Sentiero Partigiano fino al Cippo della Brigata Stella Rossa

Dalle ore 12.30 Prato del Poggiolo

- Concerti di:

MARAKATIMBA

DRUNK BUTCHERS

ALTRE DI B

FOLKATOMIK

RUMBA DE BODAS

Sul palco interventi di:

ANPI Marzabotto,

Operaie della Saga Coffee

Flavio Lotti, marcia della pace Perugia-Assisi

A partire dalle ore 14.00 Aula Magna Scuola di Pace

- "Bo(a)rd(ers) game" (Attività per adulti e bambini)

Ore 14.00 Caprara

- Balli con "La Galoppa" e musica di "Fragole e tempesta"

Ore 14.30 Casaglia

- "From So Far to So.Close" Conversazione su democrazia e diritti tra ieri e oggi

Ore 15.30 Caprara

- "From So Far to So-Close" Conversazione sulla diseguaglianza tra ieri e oggi

A partire dalle ore 17.30 Aula Dossetti Poggiolo

- Proiezione di "Il Fronte Che Unisce. Da Monte Sole a Sant'Anna

(Italia/2021) di Zorba Brizzi (60*)

Ore 17.30 San Martino

- "From So Far to So-Close" Conversazione sullo sfruttamento tra ieri e oggi

Solo per il 25-04: Servizio navette gratuito di andata e ritorno da Pian di Venola (sottopasso FS lato fiume Reno) a Monte Sole dalle 10.00 alle 20.00

All'interno delle iniziative per le celebrazioni della festa di Liberazione, anche la presentazione del libro "Ti racconto Marzabotto. Storia di un bambino che è sopravvissuto" che si terrà il 24 aprile alle 11. Il libro racconta la storia del sopravvisuto all'eccidio di Marzabotto Franco Leoni Lautizi (venuto a mancare lo scorso anno) sulla cui storia si ispira, tra l'altro, anche il film "L'uomo che verrà" di Giorgio Diritti.

All'incontro saranno presenti il curatore del libro Daniele Susini, ricercatore ed esperto di didattica della Shoah, direttore del Museo Linea Gotica orientale di Montescudo-Monte Colombo e collaboratore del Memoriale della Shoah di Parigi; Martin Schulz, già Presidente del Parlamento europero ed autore della prefazione del libro; il procuratore generale militare Marco De Paolis, che nella sua carriera ha indagato su oltre 450 casi e svolto 18 processi per i più gravi crimini di guerra tedeschi compiuti in Italia.