Persiceto festeggia il 25 aprile: il programma

Lunedì 25 aprile ricorre il 77° anniversario della Liberazione italiana e il 74° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione; per commemorare questa importante giornata il Comune di Persiceto propone varie iniziative.

San Giovanni in Persiceto è stata liberata il 21 aprile 1945. Grazie al valore dei suoi cittadini con decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 1989, il Comune è stato decorato con la medaglia d’argento al valor militare per attività partigiana. Per commemorare questa importante ricorrenza il Comune di Persiceto propone un ricco programma di iniziative rivolte alla cittadinanza.

Venerdì 22 aprile alle ore 21 presso la Sala dell’Affresco del Chiostro di San Francesco si terrà “Strade di Liberazione: la fine della guerra nei percorsi delle truppe alleate e nelle esperienze di Resistenza sul territorio bolognese”, incontro pubblico a cura della Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti, G.A.S.A. – Gruppo Archeologico Storico Ambientale, Museo Archeologico Ambientale e Anpi. La serata si aprirà con l’intervento dello storico Leonardo Goni, dal titolo “Dagli Appennini al Po: gli ultimi mesi di guerra nel bolognese”, che riguarderà il tragitto delle Truppe Alleate che liberarono il territorio bolognese passando per San Giovanni in Persiceto; seguiranno alcune testimonianze di Resistenza locale raccolte dal G.A.S.A. e lette da Erica Greco e Silvia Nicoli Marchesini. Partecipazione con mascherina FFP2 e green pass rafforzato. Info: tel. 051.6812961, bibliocroce@ comunepersiceto.it



Domenica 24 aprile alle ore 14.45 con ritrovo nel piazzale della stazione ferroviaria si svolgerà “Biciclette partigiane: 19 storie di ciclismo e Resistenza”, una presentazione itinerante del libro di Sergio Giuntini, vicepresidente della Società italiana di Storia dello Sport, con biciclettata lungo la Ciclovia del Sole, a cura di Anpi sezione di Persiceto, Fiab Terre d’Acqua e Circolo Arci Accatà. Dialoga con l’autore Enrico Belinelli, Fiduciario Coni per i comuni di Terre d’Acqua. Rientro previsto alle ore 18 in piazza del Popolo. In caso di pioggia la presentazione si terrà presso la Sala dell’Affresco del Chiostro di San Francesco alle ore 15.30; partecipazione con mascherina FFP2 e green pass rafforzato.



Lunedì 25 aprile si terrà la consueta commemorazione istituzionale con cortei per la deposizione delle corone sui monumenti ai Caduti e accompagnamento musicale dal vivo. Alle ore 10 è previsto il ritrovo nel piazzale del Centro Civico a San Matteo della Decima mentre alle ore 11 il ritrovo sarà a San Giovanni in Persiceto, in piazza del Popolo. Interverranno: Lorenzo Pellegatti, Sindaco di Persiceto e Valerio Di Giampietro, presidente Anpi sezione di Persiceto.

Martedì 26 aprile alle ore 21 presso la Sala Polivalente del Centro Civico di San Matteo della Decima si terrà infine “Io, sopravvissuto di Marzabotto”, presentazione del libro di Margherita Lollini a cura di Biblioteca “R. Pettazzoni” e Associazione Italo Calvino in Terre d’Acqua. L’autrice dialogherà con Ferruccio Laffi e Valerio Varesi. Partecipazione con mascherina FFP2 e green pass rafforzato. Info: tel. 051.6812061, bibliotecadecima@ comunepersiceto.it