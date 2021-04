Celebrazioni dell'Istituto Parri per il 76° anniversario della Liberazione

L'Istituto Parri ha in programma molte iniziative per celebrare il 76mo anniversario della Liberazione. Il 21 aprile alle 17.00 una diretta, sulla pagina Facebook dell'istituto, dedicata alle vicende di Bologna occupata, raccontate attraverso le carte degli archivi tedeschi

Il 25 aprile alle 11.30 il Sindaco Virginio Merola partecipa alla performance sulla Resistenza bolognese,"(Tra)volti: fili rossi di memoria" ideata dall'Istituto Storico Parri in collaborazione con la classe ID Liceo Minghetti. La performance è in diretta sulla pagina Facebook dell’Istituto Parri.