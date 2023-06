25 di Bibiena Ri-creazione

25 di BIBIENA

Festeggiamenti per i 25 anni dalla riapertura del Teatro Comunale Ferdinando Bibiena di S.Agata Bolognese con RI-CREAZIONE - 3A EDIZIONE , festa del teatro, dell’arte e dell’intrattenimento per bambini che si muove dalla tradizionale esperienza maturata in questi anni dal Teatro Bibiena (e che ha visto la collaborazione con le migliori compagnie di teatro per ragazzi)

Ospite di Ri-Creazione il CIRCO BIPOLAR

Una elegante acrobata e un eccentrico giocoliere vi stupiranno e lasceranno senza fiato! Dall’equilibrismo su scala libera alle contorsioni in aria a diversi metri di altezza, verrete trasportati in un mondo dove terra e aria si fondono creando un atmosfera di divertimento e suspense.

Uno spettacolo di circo contemporaneo energetico e dinamico che unisce il mondo terreno a quello dell’aria, il tutto mixato con una vena poetica e a tratti umoristica.



INGRESSO GRATUITO