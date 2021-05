Le storie di 13 apicoltori si uniscono a scatti di vita vissuta. Appuntamento giovedì 27 maggio alle 18.30 presso “il Cameo”, ristoro al cinema Lumiére, in piazzetta Pier Paolo Pasolini a Bologna, dove si terrà la presentazione del libro “Ritratti di Gente Invisibile” di Diego Pagani, apicoltore e Presidente di CONAPI-Mielizia, che sarà presente insieme Rosy Sinicropi, autrice delle fotografie contenute nel volume. Modera l'incontro Red Ronnie. Un’occasione per approfondire il mestiere di “custodi” delle api, insetti estremamente preziosi per la sopravvivenza della Terra.



L’evento si inserisce nell’ambito dell’iniziativa #BeeBo - Una Città per la Biodiversità, il primo evento cittadino diffuso dedicato alla sensibilizzazione, alla scoperta e all’incontro con questi straordinari insetti e gli apicoltori, promossa da CONAPI, Consorzio Nazionale Apicoltori con sede a Monterenzio (BO), un modello di “filiera nazionale del miele unica e autentica”, di cui Mielizia è lo storico marchio.



Dal libro “Ritratti di Gente Invisibile” è tratta anche l’omonima Mostra multisensoriale (fotografia, oggetti apistici, profumi e colori di piante nettarifere), visitabile gratuitamente presso Galleria Cavour Green fino al 5 giugno (Giornata Mondiale dell’Ambiente): 14 scatti della fotografa Rosy Sinicropi di apicoltrici e apicoltori italiani che danno volto e storia al loro appassionante lavoro nella natura e per la natura.



Posti ad esaurimento, prenotazione consigliata: info@conapi.it

