3 serate gratuite: avere coraggio, avere fiducia, avere immaginazione

Coraggio, fiducia, immaginazione, tre parole magiche per aiutarci a vivere meglio i momenti difficili della vita.



Tre incontri gratuiti online aperti a tutti, condotti da Gemma Ventre e Giulietta Delli, counsellor professioniste, per esplorare queste tre risorse fondamentali, riconoscerle in noi, riscoprirle, rafforzale.



Aprile 14 | 21 | 28 H. 19-20 su ZOOM



per iscrizioni: https://serategratuite.eventbrite.it

per info: studiocounselingpsicosintetico@gmail.com

