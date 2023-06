32° chorfest – torna il festival di cori in Sant’Antonio

Sabato 10 giugno 2023 alle 21:15 avrà luogo il 32° CHORFEST organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2.



Il Chorfest, nel tempo, sia rassegna di cori, sia concerto per coro e orchestra o per coro e organo, è una manifestazione organizzata in occasione della Festa di S. Antonio da Padova. I cori protagonisti di questa edizione saranno il Coro polifonico Armonici senza fili diretti da Marco Cavazza e il Coro Fabio da Bologna, diretti dal M° Alessandra Mazzanti con la partecipazione di Kim Fabbri all’organo.

Il Coro polifonico Armonici senza fili nasce nel 2009 da un gruppo di giovani appassionati di musica. Il gruppo percorre un ampio spettro di esperienze musicali che prende avvio dall'interpretazione polifonica di semplici canti popolari e si addentra in più complesse armonizzazioni attraversando lo studio di autori classici, rinascimentali e contemporanei. Sarà un modo per toccare con mano quanto vasto e multiforme possa essere il panorama della musica sacra, e in quali diversi modi i compositori di tutti i tempi e di tutte le nazioni abbiano saputo interpretare in musica la preghiera e la meditazione.



Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna. Esso può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori (Provincia del Nord Italia), (Bologna), Basilica S. Antonio da Padova (Bologna), Case di Riposo Francescane, Viaggeria Francescana, Laboratorio Analisi S. Antonio, Farmacia Centrale di San Giovanni in Persiceto, Sebastiano Riguzzi-Agenzia Zurich, REimmobiliare, Farmaci Degli Alemanni, I Brunelleschi parrucchieri, Pizzeria Alma, NaturaSì e altri benefattori.





L'ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti.