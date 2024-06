36^ edizione della Fiera di Anzola dell'Emilia

Il 13, il 14, il 15 e il 16 giugno torna la Fiera di Anzola, al centro del paese per la sua 36 ° edizione. La manifestazione è realizzata dalla Proloco e dalle altre associazioni di volontariato, dall'amministrazione Comunale, dai commercianti e dalle aziende del nostro territorio.

In programma nelle vie del centro del paese saranno presenti spettacoli, una mostra di pittura e tanta musica, stand gastronomici con le specialità della cucina emiliana,crescentine, dolci trafizikneli ed anche il pesce è gelati; ed infine una zona giochi con gonfiabili, trucca bimbi e un'area bimbi dedicata per i piû piccoli, danza, mercatini, e tanto altro.



Il programma



Anzola in Fiera



LUNEDÌ 10 GIUGNO Ore 18.30 | Piazza Berlinguer - Campo da Basket

Playground Giardini Margherita. In collaborazione con i Torneo Giardini Margherita Anzola Basket organizza uno dei gironi di qualificazione per la partecipazione al Torneo Giardini.

Durante la serata sarà aperto lo stand gastronomico di Piazza Berlinguer.



MARTEDÌ 11 GIUGNO Ore 21.30 | P. Berlinguer – Campo da Basket

Tappa Provinciale Basket 3x3 FIP

Durante la serata sarà aperto lo stand gastronomico di Piazza Berlinguer.



MERCOLEDÌ 12 GIUGNO Ore 21.30 | P. Berlinguer – Arena Centrale

SPETTACOLO DI DANZA 900 in Musica. Per ballare e cantare insieme i successi del nostro secolo.



Anzola in Fiera programma:



GIOVEDÌ 13 GIUGNO



MOSTRE E PRESENTAZIONI



Dalle 18.00 | Galleria del Municipio

MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA



ESPOSIZIONI E MERCATI



Dalle 18.00 | Via Goldoni, P. Giovanni XXIII

MERCATINO ARTISTICO e delle opere del proprio ingegno. Esposizioni commerciali

STANDS delle Associazioni di Volontariato

STAND DEL LIBRO USATO a cura del Centro Culturale Anzolese



GASTRONOMIA



Dalle 18.00 | Piazza Berlinguer-Via XXV Aprile

BEERMIND

birra artigianale e Hamburger



Dalle 18.00 | Piazza Giovanni XXIII

SAGRA D'LA RAVIOLA E D'LA BRAZADELA a cura della Pro Loco



Dalle 18.00 | Piazza Giovanni XXIII-Via Cervi

Gelateria SU DI GIRI



Dalle 18.00 | Via Goldoni-Ex Asilo parrocchiale

CRESCENTINE E PIADINE a cura dei Volontari della Parrocchia



Dalle 18.30 | Via Grimandi LA FRIGGITORIA. Pesce fritto e ... non solo a cura della Pro Loco

COCKTAIL E BAR



Dalle 19.00 | Piazza Berlinguer TRATTORIA DEL CONTADINO a cura della Pro Loco





SPETTACOLI E ANIMAZIONI



Ore 18.00 | Campo Basket - Piazza Berlinguer

AREA BIMBI con zona giochi: laboratori, gonfiabili, trucca bimbi, e anche uno spazio dedicato per il più piccoli in collaborazione con Comitato Genitori e DeM ARTElier



Ore 20.00 | Campo Basket - Piazza Berlinguer

WANDA CIRCUS

Giochi di magia, mangiafuoco e bolle di sapone



ore 21 | Piazza Grimandi

ANZOLA IN VINILE



Ore 21 | P. Berlinguer – Arena Centrale

Musica live con il gruppo KILLER QUEEN



VENERDÌ 14 GIUGNO



MOSTRE E PRESENTAZIONI



Dalle 18.00 | Galleria del Municipio

MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA



ESPOSIZIONI E MERCATI



Dalle 18.00 | Via Goldoni, P. Giovanni XXIII

MERCATINO ARTISTICO e delle opere del proprio ingegno. Esposizioni commerciali

STANDS delle Associazioni di Volontariato

STAND DEL LIBRO USATO a cura del Centro Culturale Anzolese



GASTRONOMIA



Dalle 18.00 | Piazza Berlinguer-Via XXV Aprile

BEERMIND

birra artigianale e Hamburger



Dalle 18.00 | Piazza Giovanni XXIII

SAGRA D'LA RAVIOLA E D'LA BRAZADELA a cura della Pro Loco



Dalle 18.00 | Piazza Giovanni XXIII-Via Cervi

Gelateria SU DI GIRI

Dalle 18.00 | via Goldoni-Ex Asilo parrocchiale

CRESCENTINE E PIADINE a cura dei Volontari della Parrocchia

Dalle 18.00 | Ocean Bar - via Goldoni

GIRO D'ITALIA IN UN BICCHIERE. Degustazione di vini



Dalle 18.30 | Via Grimandi LA FRIGGITORIA. Pesce fritto e ... non solo a cura della Pro Loco

COCKTAIL E BAR

Dalle 19.00 | Piazza Berlinguer TRATTORIA DEL CONTADINO a cura della Pro Loco

Dalle 19.00 Bar Miki - via Emilia

ARROSTICINI E MUSICA con d.j. Lucaprox



SPETTACOLI E ANIMAZIONI



Ore 18.00 | Campo Basket - Piazza Berlinguer

AREA BIMBI con zona giochi: laboratori, gonfiabili, trucca bimbi e anche uno spazio dedicato per i piú piccoli in collaborazione con Comitato Genitori e DeM ARTElier

Ore 19.30 | Giardino ex Scuola dell'infanzia G. Vaccari

PREFERISCO LA POESIA. PERFORMANCE DI TITA RUGGERI e LOREDANA D'EMILIO

a cura dell'Ass. Malala. Gli occhi delle donne sulla pace APS



Ore 20.00 | Campo Basket - Piazza Berlinguer

WANDA CIRCUS

Giochi di magia, mangiafuoco e bolle di sapone



ore 21 | Piazza Grimandi

JACKASS FLATS



Ore 21 | P. Berlinguer – Arena Centrale

DUILIO PIZZOCCHI



Ore 22 Piazza Berlinguer - Arena Centrale

ASIA DRAG QUEEN SHOW



SABATO 15 GIUGNO



MOSTRE E PRESENTAZIONI

ORE 19 | Sala consiliare del Comune

PRESENTAZIONE DEL LIBRO La chiesa di Spirito Santo

con Don Paolo Manni, Paolo Mazzoni, Gabriele Gallerani

a cura del Servizio cultura del Comune



Dalle 16 alle 20 | via Emilia

VESPE D'EPOCA a cura del Club Castelfranco - Bologna



Dalle 18.00 | Galleria del Municipio

MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA



ESPOSIZIONI E MERCATI



Dalle 16.00 | Via XX Aprile

MERCATO DEGLI AMBULANTI

Via Goldoni, P. Giovanni XXIII

MERCATINO ARTISTICO e delle opere del proprio ingegno. Esposizioni commerciali

STANDS delle Associazioni di Volontariato

STAND DEL LIBRO USATO a cura del Centro Culturale Anzolese



GASTRONOMIA



Dalle 18.00 | Piazza Berlinguer-Via XXV Aprile

BEERMIND

birra artigianale e Hamburger



Dalle 18.00 | Piazza Giovanni XXIII

SAGRA D'LA RAVIOLA E D'LA BRAZADELA a cura della Pro Loco



Dalle 18.00 | Piazza Giovanni XXIII-Via Cervi

Gelateria SU DI GIRI

Dalle 18.00 | via Goldoni-Ex Asilo parrocchiale

CRESCENTINE E PIADINE a cura dei Volontari della Parrocchia



Dalle 18.30 | Via Grimandi LA FRIGGITORIA. Pesce fritto e ... non solo a cura della Pro Loco

COCKTAIL E BAR

Dalle 19.00 | Piazza Berlinguer TRATTORIA DEL CONTADINO a cura della Pro Loco

Dalle 19.00 Bar Miki - via Emilia

ARROSTICINI E MUSICA con d.j. Lucaprox



SPETTACOLI E ANIMAZIONI



dalle ore 17.00 | Campo Basket - Piazza Berlinguer

AREA BIMBI con zona giochi: laboratori, gonfiabili, trucca bimbi e anche uno spazio dedicato per i piû piccoli in collaborazione con Comitato Genitori e DeM ARTElier



Ore 21 | Sala consiliare del Comune

In diretta dagli Europei ITALIA - ALBANIA



ore 21 | Piazza Grimandi

HENRY & MOLLY MUSIC SHOW



Ore 20 | P. Berlinguer – Arena Centrale

INTRATTENIMENTO con DeM ARTElier: giochi, animazione, baby dance, balli di gruppo



Ore 21 Piazza Berlinguer - Arena Centrale

REAL VANS



Ore 22 | P. Berlinguer – Arena Centrale

Spettacolo/commedia

L'AMIZEZZIA







DOMENICA 16 GIUGNO



MOSTRE E PRESENTAZIONI



Dalle 14 alle 20 | via Emilia

AUTO D'EPOCA a cura del Gruppo Fiat 500 La ciliegia

Dalle 18.00 | Galleria del Municipio

MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA



ESPOSIZIONI E MERCATI



Dalle 09.00 alle 23.00 | Via XX Aprile

MERCATO DEGLI AMBULANTI

Via Goldoni, P. Giovanni XXIII

MERCATINO ARTISTICO e delle opere del proprio ingegno. Esposizioni commerciali

STANDS delle Associazioni di Volontariato

STAND DEL LIBRO USATO a cura del Centro Culturale Anzolese



GASTRONOMIA



Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 | Piazza Giovanni XXIII

SAGRA D'LA RAVIOLA E D'LA BRAZADELA a cura della Pro Loco

Dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 19.00 | Piazza Berlinguer

TRATTORIA DEL CONTADINO a cura della Pro Loco



Dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 18.30 | Via Grimandi

LA FRIGGITORIA. Pesce fritto e ... non solo a cura della Pro Loco

Dalle 15.00 | Piazza Giovanni XXIII-Via Cervi

Gelateria SU DI GIRI

Dalle 18.00 | via Goldoni-Ex Asilo parrocchiale

CRESCENTINE E PIADINE a cura dei Volontari della Parrocchia

Dalle 18.30 | Piazza Berlinguer-Via XXV Aprile

BEERMIND

birra artigianale e Hamburger

Dalle 18.30 | Via Grimandi

COCKTAIL E BAR







SPETTACOLI E ANIMAZIONI



Dalle 17.00 | Campo Basket - Piazza Berlinguer

AREA BIMBI con zona giochi: laboratori, gonfiabili, trucca bimbi e uno spazio giochi dedicato per i più piccoli in collaborazione con Comitato Genitori e DeM ARTElier



ore 21 | Piazza Grimandi

GRUPPI MUSICALI del Centro Culturale Anzolese

LOFT47/VOLUME ZERO/MARTINA/REBIRTH



Ore 21 | P. Berlinguer – Arena Centrale

RASSEGNA COREOGRAFICA con DeM ARTElier