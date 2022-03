38 stagione concertistica del Circolo della Musica di Bologna

Sono dodici i concerti del 2022 del Circolo della Musica di Bologna, dal 25 marzo al 29 ottobre 2022, tutti presso la sede del Circolo nelle sale “Andrea e Rossano Baldi” di Rastignano (via Valle Verde 33), con eccezione del concerto-gala dei vincitori della undicesima edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Andrea Baldi” di Bologna (che del Circolo della Musica è stretta emanazione), che si svolgerà il 5 giugno alle ore 21 all’Oratorio di San Rocco in centro a Bologna. Su dodici concerti ben sei sono recital pianistici, mentre negli altri il pianoforte è sempre presente sia in veste cameristica che di accompagnamento. Il repertorio eseguito vede la presenza predominante di opere di Chopin, presente quasi ovunque, e ovviamente dei classici per la tastiera di Bach, Mozart, Beethoven, Liszt e Schumann.



La XXXVIII stagione concertistica fondata e diretta dal pianista Sandro Baldi, sarà inaugurata il 25 marzo con il ritorno di uno dei migliori duo pianistici in circolazione, il Duo Schiavo-Marchegiani (incide in esclusiva per Decca), che proporrà musiche di Bach, Mozart, Schubert (la celebre Fantasia in fa minore D 940), Brahms e Rossini (l’Ouverture dall’Italiana in Algeri). Segue il 23 aprile il recital di Beatrice Dallagnese (vincitrice assoluta del Concorso Baldi nel 2021) incentrato sugli Studi Sinfonici di Schumann e sulla Terza Sonata op. 58 di Fryderyk Chopin. Un quartetto formato da Manuela Rasori (soprano), Gianfrancesco Falbo (violino), Nicola Baroni (violoncello) e Chiara Sintoni al pianoforte presenta il 7 maggio il programma “Nobiltà del canto popolare in Clara e Robert Schumann, Brahms e Beethoven”. Il 21 maggio recital del giapponese Yuki Tokunaga (primo premio della sua categoria al Concorso A. Baldi del 2021) con musiche di Beethoven, Debussy, Granados e Chopin (la Barcarolle). Il 26 giugno concerto col soprano Kristen Mastromarchi e il pianista Luigi Caselli impegnati in musiche di Maurice Ravel, il 3 luglio “tutto Chopin” con Luca Rasca per la sesta tappa della sua integrale pianistica chopiniana (stavolta l’Andante Spianato e Grande Polacca Brillante op. 22, Studi op. 25 e scelta da Mazurche e Notturni), il 10 luglio con il pianista Riccardo Braghiroli (Mozart, Beethoven, Chopin). Il 25 settembre di nuovo Luca Rasca ma stavolta in duo col violinista bolognese Roberto Noferini in musiche di Mozart, Beethoven (la Sonata Primavera) e Brahms (op. 78). L’8 ottobre concerto “doppio” con Gabriele Litterio Corsello e Ruben Xhaferi, vincitori rispettivamente del premio “classico” e quello di quello “romantico” al concorso Città di Minerbio del 2021, qui impegnati in musiche di Beethoven e Chopin), il 22 ottobre un trio formato da Giovanna Barberio (pianoforte), Michele Fontana (clarinetto) e Marta Cappetta (viola) impegnati nel celebre Trio dei Birilli di Mozart e in altre musiche di Schumann e Chopin. La stagione si chiuderà il 29 ottobre con un recital straordinario del pianista Samuele Rizzi (già allievo di Franca Fogli, che fu allieva di Arturo Benedetti Michelangeli), impegnato in musiche di Haydn, Beethoven, Chopin e Liszt.



La quota associativa 2022 al Circolo della Musica è di 90 € e dà diritto al posto riservato e gratuito ai concerti da marzo a ottobre (i concerti a Rastignano saranno all'aperto quando la stagione lo permetterà) e alla tessera Endas gratuita. Ci si può associare al circolo mandando un bonifico sul c/c Circolo della Musica di Bologna presso Unicredit agenzia di Rastignano IBAN: IT 03 O 02008 37001 000100550192 dopo aver compilato e firmato il modulo completo con i propri dati (se non già fatto nel 2021)

Ingresso ai singoli concerti: 10 euro (soci Endas) Chi non è già socio Endas verrà associato al secondo concerto cui partecipa con 5 euro in più. Al primo concerto verrà richiesta la compilazione di un modulo con i propri dati per associarsi all'Endas.



