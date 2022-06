Vespa: il 4°raduno nazionale a Bologna

È il quarto Vespa raduno nazionale città di Bologna dopo 2 anni di stop per il Covid. Attesi 60 iscritti per sabato 25/6 e 300 per la domenica. Il programma del sabato prevede il ritrovo davanti al museo di arte moderna Mambo e la sua visita, partenza giro sui colli e arrivo al Birrificio MFB. La domenica mattina ritrovo in Montagnola con colazione, giro cittadino in Vespa e arrivo a Villa Meraville per il pranzo