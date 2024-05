40 anni di "Fame" saranno famosi - special guest Lee Curreri

Quarant'anni fa arrivava in Italia "Fame - Saranno Famosi" - una delle serie tv più famose e indimenticabili.

LEE CURRERI – ve lo ricorderete nel ruolo di Bruno Martelli – siederà alle tastiere, sul palco del Bravo Caffè, accompagnato da una big band eccezionale, per regalare un’onda emozionale senza pari.



Nell’immaginario del pubblico "Fame" è la massima espressione del desiderio di realizzare il proprio sogno nel mondo dello spettacolo. Vi si trova il duro lavoro, la competizione artistica, il sudore, la passione, gli amori, le sconfitte e i successi.

La trama racconta la vita degli allievi, la loro passione e dedizione e quella degli insegnanti della rinomata ed esclusiva scuola di Performing Arts di New York attraverso le storie di un gruppo di ragazzi, tra cui spiccano il compianto Leroy Johnson, Coco Hernandez, Danny Amatullo e Bruno Martelli. Ed è proprio LEE CURRERI, che impersonava il pianista Bruno Martelli già nel film di Parker, a guidare la superband che celebrerà i 40 anni di "Fame". Un'ondata di emozioni! Tenete il fazzoletto a portata di mano perchè ascolterete dalla celeberrima sigla cantata dalla compianta Irene Cara a brani quali "Out here on my own" e "Red Light" di Linda Clifford.



Sul palco

LEE CURRERI - voce e tastiere

LUCY CAMPETI - voce e cori

MARCO IACOBINI - chitarra

STEFANO SASTRO - tastiere

FRANCESCO LUZZIO - basso



EDOARDO TANCREDI - batteria