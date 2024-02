In occasione di Artefiera 2024, inserita nella programmazione di Art City White Night promossa dal Comune di Bologna e da Bologna Fiere, negli spazi dello studio erAArte, Micro Gallery Space One e Micro Gallery Space Two, in via Nazario Sauro 7/a, inauguriamo 5EXHIBITIONS.



studio erAArte

Felix Dario Ruggeri

Unlikely Landscapes // 2



studio erAArte

Simona Ruggeri

Maiden with Black Cat & PAL 432 new entry



studio erAArte

Felix Dario Ruggeri e Simona Ruggeri

RaccontiMiniati



Micro Gallery Space One

Simona Ruggeri

Shrimpcat, Dama & Friends



Micro Gallery Space Two



Gallery

_ADNG_ (evolution)