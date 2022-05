64a mostra mercato del fumetto Anafi: editori amatoriali, collezionisti, tavole originali

Dopo due anni e mezzo di sospensione causa Covid-19, torna finalmente la Mostra Mercato del Fumetto Anafi, giunta alla sua 64a edizione, per la prima volta fuori dalla sua originaria e tradizionale collocazione a Reggio Emilia. La più grande mostra d’Italia di fumetto antiquario e da collezione, imperdibile occasione di incontro di appassionati e collezionisti da tutta la penisola, si svolgerà sabato 21 maggio 2022 (in giornata unica) dalle ore 9.30 alle ore 18.00 nella nuova sede presso il Padiglione Espositivo Exhibition Hall del Volvo Congress Center in Piazza della Costituzione alle Fiere di Bologna. Una collocazione centralissima e facilmente raggiungibile con ogni mezzo. Per tutte le info tecniche: https://www.amicidelfumetto.it/mostra-di-bologna e https://mostradelfumetto.it.



Ad attendervi decine di espositori di fumetti, editori amatoriali, collezionisti di figurine, tavole originali, per un fruttuoso incontro di domanda e offerta. Non mancheranno inoltre gli ospiti speciali, che potrete incontrare in giro per la mostra o alla saletta incontri all’interno del padiglione espositivo.



Alle ore 11.00 Daniele Brolli ci parlerà del secondo volume delle Nuove avventure de Lo Sconosciuto (Sergio Bonelli Editore), mentre alle ore 12.00 Ivo Milazzo presenta il suo volume Tina o Maria. Riflessi di una vita (Edizioni NPE). Allo stand Anafi saranno poi presenti Alessandro Poli, autore della copertina del nuovo volume per i soci, Italians for the USA! assieme al colorista Luca Giorgi e all’autore del volume Alberto Becattini, nonché Massimo Gamberi, disegnatore di Phantom per l’editore australiano Frew. Sempre allo stand Anafi, i soci potranno trovare il nuovo n.122 della nostra rivista Fumetto, con uno speciale sul grande Richard Corben.



Allo stand di Screaming Picture saranno presenti, oltre al già citato Brolli, Roberto Baldazzini e Marco Nizzoli, mentre Giuseppe Candita (Tex) si presenta in proprio. Diverse anche le case editrici presenti con il proprio stand: la torinese Allagalla con gli autori Claudio Nizzi e Gino Vercelli, poi Editoriale Cosmo/Nona Arte, Editoriale Mercury, lo Studio Little Nemo, Mencaroni Editore, Menhir Edizioni. Presenti anche alcune delle principali associazioni: il modenese Diabolik Club, il fiorentino GAF, la milanese Associazione Amici del Vittorioso, con il disegnatore Luca Salvagno e la torinese Cronaca di Topolinia con il disegnatore Mirko Di Noia. E per la gioia di tutti i suoi fan, ci sarà anche Alfredo Castelli!



Alle ore 15.00 avrà luogo un breve ricordo di due grandi protagonisti del fumetto italiano recentemente scomparsi, Luca Boschi e Luciano Tamagnini, soci e grandi amici dell’Anafi. Alle ore 15.30 inizierà la premiazione dei Referendum Anafi; è prevista la presenza di Roberto Altariva (sceneggiatore di Diabolik), di Silvia Ziche, di Maurizio Dotti (copertinista della serie Tex Willer), del critico e saggista Giulio Cuccolini e di altri autori e personaggi del mondo del fumetto.



Vi aspettiamo allora tutti quanti, ulteriormente facilitati dal fatto che non c’è più alcun obbligo di Green Pass per l’accesso ai locali che ospitano la manifestazione! A quanto è dato sapere a tutt’oggi, infatti, resta in vigore per ora solo l’obbligo di indossare la mascherina (chirurgica o ffp2). Ingresso omaggio per i soci che presentano alla cassa la tessera Anafi (2021 o 2022).

Info: www.amicidelfumetto.it – www.mostradelfumetto.it



LA 64a MOSTRA DEL FUMETTO ANAFI, PER LA PRIMA VOLTA A BOLOGNA, È DEDICATA ALLA MEMORIA DI LUCIANO TAMAGNINI E LUCA BOSCHI. ADDIO, AMICI!