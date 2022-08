"66° Bophilex": convegno filatelico numismatico e hobbistica

"66° Bophilex " presso Palasavena via caselle 26, San Lazzaro di Savena. Convegno Filatelico Numismatico e hobbistica in genere, che si terrà nei giorni 7 e 8 ottobre 2022. Saranno presenti i più importanti uffici postali, ampio parcheggio gratuito e facilmente accessibile all'interno del complesso, nessuna barriera architettonica per disabili, servizio bar e di ristoro,



Il Convegno sarà aperto per l'allestimento i giornI:



- Giovedì 6 ottobre dalle ore 11:00 alle ore 18:00



- Venerdi 7 ottobre dalle ore 8:00 alle ore 10:00



Il pubblico potrà accedere al convegno i giorni:



- Venerdi 7 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 18:00



- Sabato 8 ottobre dalle ore 9: alle ore 17:00



Allo stato attuale non ci sono regolamentazioni e limitazioni derivanti dalla situazione pandemica SARS-Cov-2 quindi l'ingresso è libero senza controlli di green pass e screening della temperatura.



L'utilizzo della mascherina è consigliato in quanto l'evento si terrà in una struttura al chiuso e con il rischio di non garantire le distanze minime interpersonali.



Per qualsiasi altra informazione o prenotazione :



cell. 3884010777



whatsapp 3884010777



convegno.bophilex@gmail.com