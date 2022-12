Diana Del Bufalo & Baz in "7 spose per 7 fratelli"

Dal 6 all'8 gennaio Diana Del Bufalo & Baz in scena al Teatro EuropAuditorium con lo spettacolo "7 spose per 7 fratelli" .

7 spose per 7 fratelli è uno dei titoli di musical più amati dal pubblico italiano. Tratto dall’omonimo film prodotto da MGM e diretto da Stanley Donen, il cult riproposto da sempre in tv ottiene in ogni occasione grandi ascolti. FDF Entertainment con la compagnia Roma City Musical e la regia di Luciano Cannito portano in scena una nuova e divertentissima edizione di 7 spose per 7 fratelli ispirata al celebre film di Hollywood: i personaggi e le ambientazioni si rifanno ai western di Quentin Tarantino. Il grande impianto scenografico firmato da Italo Grassi e i meravigliosi costumi di Silvia Aymonino sono stati progettati e creati secondo i canoni estetici e spettacolari di Broadway e del West End. In scena, un cast di ventidue interpreti, tra danzatori, cantanti e attori, e, nei panni dei protagonisti, Diana Del Bufalo e Baz, nuovissima coppia esplosiva, divertente e vulcanica del teatro musicale italiano. La direzione musicale è affidata al M° Peppe Vessicchio. Il musical trasporterà il pubblico nell’Oregon del 1850, in una fattoria tra le montagne dove vivono i sette fratelli Pontipee. Il fratello maggiore, Adamo, intento a cercare moglie, incontrerà Milly, la cameriera della locanda del villaggio, con la quale scoccherà un colpo di fulmine. Ma quello di Adamo e Milly non sarà l’unico amore da celebrare.

Una produzione FDF Entertainment, Roma City Musical e ArtVillage

libretto Lawrence Kasha & David Landay

con 22 interpreti danzatori, cantanti e attori

liriche Johnny Mercer

musica Gene De Paul

canzoni aggiunte Al Kasha & Joel Hirschhorn

traduzione Michele Renzullo

scene Italo Grassi

costumi Silvia Aymonino

direzione musicale Peppe Vessicchio

regia e coreografia Luciano Cannito