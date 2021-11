Imola, musei aperti l'8 dicembre festa dell'Immacolata

Indirizzo non disponibile

Per offrire ai turisti presenti ad Imola e ai cittadini imolesi un lungo ponte di arte e cultura mercoledì 8 dicembre 2021, in occasione della festività dell’Immacolata, Palazzo Tozzoni e la Rocca Sforzesca saranno aperti al pubblico con il seguente orario: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Orari di apertura e modalità di visita - Palazzo Tozzoni è aperto venerdì dalle 15 alle 19; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; lunedì 1 novembre 2021 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; mercoledì 8 dicembre 2021 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; Dal martedì al venerdì aperture su richiesta per gruppi e scolaresche. L’accesso dei visitatori sarà di 10 persone ogni ora: venerdì alle ore 15, 16, 17 e 18. Sabato, domenica e festivi, alle ore 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 18. La visita sarà accompagnata, ma non guidata e la durata massima sarà di 60 minuti. E’ obbligatorio indossare la mascherina ed esibire il green pass.

La Rocca Sforzesca è aperta venerdì dalle 15 alle 19; sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; lunedì 1 novembre 2021 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; mercoledì 8 dicembre 2021 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19; Dal martedì al venerdì aperture su richiesta per gruppi e scolaresche. L’accesso dei visitatori sarà di 15 persone ogni ora: venerdì alle ore 15, 16, 17 e 18. Sabato, domenica e festivi alle ore 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 18. La visita sarà accompagnata, ma non guidata e la durata massima sarà di 60 minuti. E’ obbligatorio indossare la mascherina ed esibire il green pass.

Ricordiamo che il Museo di San Domenico è temporaneamente chiuso per l’avvio del cantiere per la realizzazione del nuovo Museo archeologico. Apertura su prenotazione unicamente per scolaresche dal martedì al venerdì ore 9.00-13.00

Mostre - A Palazzo Tozzoni è in corso fino al 14 novembre la mostra “Dalle stanze del palazzo al mondo - Vita quotidiana e vita pubblica attraverso le fotografie della famiglia Tozzoni”. La mostra propone un’esposizione temporanea di ingrandimenti di fotografie storiche facenti parte della raccolta della famiglia Tozzoni che documentano la vita della famiglia secondo un duplice registro visivo, privato e pubblico: due dimensioni che talvolta si intrecciano in modo sorprendente. Rispecchiano la familiarità della classe nobiliare di fine Ottocento con il mezzo fotografico. Intenso ed emozionante è il dialogo che le fotografie, ingrandite rispetto al loro formato reale, intrattengono con l’architettura del palazzo. Costo: regolare biglietto d’ingresso al museo.

Info: Musei civici di Imola (Via Sacchi 4, 0542 602609) musei@comune.imola.bo.it

