L'8 dicembre in città: gli eventi e le aperture straordinarie nel giorno dell'Immacolata

Siamo già all'8 di dicembre. Fra un attimo sarà Natale, ma intanto ecco la festività che quest'anno, cadendo di giovedì, potrebbe aprire una bella opportunità per fare il ponte e far diventare il periodo dell'Immacolata una breve vacanza. Intanto ci sono le aperture straordinarie dei musei e delle mostre in città: la mostra a Palazzo Albergati "Jago, Banksy, TVboy e altre storie controcorrente" sarà aperta e visitabile dalle 10.00 – 20.00; il MAST sarà aperto e visitabile gratuitamente giovedì 8 dicembre dalle 10.00 alle 19.00; il Mambo dalle 10.00 alle 19.00.

Per lo shopping natalizio c'è la mappa dei mercatini che aggiunge un tassello alla volta settimana dopo settimana, in ultimo Il Villaggio di Natale Francese in Piazza Minghetti.

Il 7 dicembre aprirà il DiMondi Winter sotto la Tettoia Nervi: il Natale in Piazza Lucio Dalla ha persino la pista del ghiaccio. Oltre che mercatini e musica live. "Le Nozze di Figaro" di Mozart: a Passione in musica i migliori talenti del Conservatorio di Bologna si esibiscono con i loro docenti in un connubio di scambio umano e professionale. Al pianoforte Amedeo Salvato, al clavicembalo Giorgio D'Alonzo. Organizzatore: Succede solo a Bologna. Ore 20.30, accesso gratuito con donazione facoltativa. A Monghidoro l'8 dicembre Festa d'inverno a Ca' del Costa.

"Il matto, la prostituta e lo scrittore" dell'autore curdo Firat Ceweri è tradotto per la prima volta in Italia direttamente dal curdo. Alla presentazione bolognese dell'8 dicembre alla Libreria Modo Infoshop di via Mascarella (ore 18.00) sarà presente l'autore e il traduttore Francesco Marilungo. Firat Ceweri è uno dei più importanti scrittori curdi contemporanei. Nasce in provincia di Mardin, nel sudest della Turchia, nel 1959. Negli anni ’80 si trasferisce in Svezia, paese in cui per due decenni si troveranno a vivere tutti i più importanti intellettuali curdi, in fuga dalla repressione turca. Per circa dieci anni lavora alla rivista curda Nûdem. Molto del suo impegno letterario si è rivolto a sganciare la letteratura curda dalla sfera d’influenza della politica per creare un campo estetico autonomo e indipendente. La sua voce letteraria, non riconducibile a nessuna casella politica, è stata per questo criticata da più parti. Ha tradotto in curdo opere di Dostoevskij, Cechov, Steinbeck. Ha curato antologie di poesia e di racconti. I suoi romanzi più importanti sono Kevoka Spî (Colomba bianca, 1996), Payiza Dereng (Tardo autunno, 2005) Ez ê yekî bikujim (Il matto, la prostituta e lo scrittore, 2008) Lehî (Torrente, 2011), Maria Melekek bû (Maria era un angelo, 2015). Le sue opere sono state tradotte in turco e in persiano. Traduzione originale dal curdo di Francesco Marilungo Illustrazione di copertina di Giulia Peluso Collana Narrativa.

Alla scoperta dei presepi

Villa D'Aiano, dall'8 dicembre diventa la “Terra dei Presepi”: camminando per le vie del paese si potranno ammirare gli oltre 100 presepi realizzati dagli abitanti, da quello ad altezza uomo al più piccolo dentro ad un guscio di noce, dal presepe tradizionale napoletano al più moderno fatto con i mattoncini Lego. Anche quest'anno torna il tradizionale appuntamento con i Presepi di San Lorenzo in Collina, un grande presepe diffuso, realizzato dagli abitanti e dalle attività di San Lorenzo in Collina (Monte San Pietro dall'8 dicembre al 6 gennaio). Dall’8 dicembre e fino al 6 gennaio si potrà passeggiare alla scoperta del presepe diffuso in 12 postazioni urbane tra il borgo storico di Dozza e la frazione di Toscanella.

Xmas accent: il tradizionale concerto di Natale

In occasione della festività dell’8 dicembre, il tradizionale concerto di Natale di CUBO, il museo d’impresa del Gruppo Unipol, accoglie il pubblico con la magia di sei voci straordinarie. Provenienti da cinque paesi e due continenti, oggi fra i più sensazionali gruppi “a cappella" del panorama internazionale, gli Accent tracciano un nuovo percorso che fonde jazz, pop e contemporanea in un nuovo, affascinante sound. Nel loro programma ascolteremo arrangiamenti a cappella delle più celebri canzoni della storia del pop, del blues e del soul, per concludere con il colore natalizio grazie alle originalissime versioni dei classici dell'Avvento provenienti dalle tradizioni di tutto il mondo. In collaborazione con Fondazione Musica Insieme. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Giulio Cesare: rilettura del grande classico shakespeariano

Giulio Cesare, l’uomo e il politico, dove il personale si confonde con il pubblico, e dove gli intrighi e le strategie per affossare l’amico-avversario gettano ombre sinistre sulla politica contemporanea. La regista Laura Angiulli rilegge il grande classico shakespeariano in “La congiura / Giulio Cesare”, di cui ha curato anche la drammaturgia, per la compagnia napoletana Galleria Toledo. L’appuntamento è a Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it), giovedì 8 e venerdì 9 dicembre, ore 21, e sabato 10 dicembre, ore 20. Lo spettacolo, che vede in scena Bruno Tramice, Alessandra D’Elia, Stefano Jotti, Luciano Dell’Aglio, Paolo Aguzzi, Antonio Marfella, Andrea Palladino, conclude la stagione “Get up! Stand up!”, realizzata con il contributo del Comune di Bologna, della Regione Emilia Romagna, del Ministero della Cultura. Un grande classico, nientemeno che Shakespeare, che approda in una coraggiosa riscrittura ai nostri tempi. Ecco La congiura / Giulio Cesare, che impreziosisce l’opera famosa con frammenti dal De Republica di Cicerone, che disegnano con preziosa testimonianza il dibattito politico-filosofico che proprio nei giorni in cui la congiura fu ordita e realizzata si presume abbia animato i circoli letterari di Roma. Il declino di uno Stato nel corpo della sua dirigenza: Roma, ma anche, come ricorda la drammaturga e regista Laura Angiulli, “la crisi dell’Inghilterra elisabettiana percepita nel travaglio di un passaggio politico dalle conseguenze oscure”, fino ad arrivare a “tracce degli elementi nei quali si coagulano la sofferente stagione del nostro presente e le incerte soluzioni per il tempo a venire”. Laura Angiulli è direttrice artistica dal 1991 del centro di produzione Galleria Toledo. Ha curato drammaturgia e regia di circa 40 spettacoli di repertorio, tra cui Io sposo l’ombra, Manuale di sopravvivenza, Temporale e alcuni lavori presentati recentemente a Teatri di Vita come Cassandra e Riccardo III. È curatrice, inoltre, della sceneggiatura e regia di Tatuaggi, lungometraggio ispirato a Haute sourveillance di Jean Genet premiato alla Mostra del Cinema di Venezia.

"A banchetto con i principi etruschi": laboratorio per bambini

"A banchetto con i principi etruschi": l'8 dicembre breve visita e laboratorio per ragazzi da 7 a 11 anni, a cura degli archeologi di ASTER. Banchettiamo trasformandoci in principi etruschi! Nell’Italia della prima età del ferro, fortemente influenzata da correnti culturali provenienti dal Vicino Oriente, il banchetto diviene uno dei principali modi di sottolineare uno status di vita particolare, quello del re o del principe. Visitiamo il museo e poi, dopo aver ricevuto ognuno il proprio ruolo, mettiamo in scena un banchetto aristocratico, riproducendone la preparazione e le varie fasi costitutive: dall’allestimento della sala con klinai (letti conviviali), cuscini, suppellettili e vasellame pregiato, al consumo del cibo, alla preparazione e al consumo del vino. Prenotazione obbligatoria solo online, a partire dal lunedì precedente, a questo link. Max 20 partecipanti. Ingresso: € 5,00 a partecipante (gratuito per un accompagnatore adulto).