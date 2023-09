8^ edizione di "Disco Bo" in Piazza Lucio Dalla

Ritorna anche quest’anno DiscoBo, l’appuntamento per appassionati, collezionisti, curiosi, e palati fini della musica!

L'appuntamento, ancora una volta, è in PIAZZA LUCIO DALLA, nel cuore della Bologna moderna e a pochi passi dal famoso centro della città scarlatta. Un sito che ha riunito nell’ultimo anno giovani e meno giovani, con concerti, attività culturali e spazi per famiglie, nonché centro delle nuove generazioni di pensatori e visionari, che riscaldano la piazza, protetta dalla TETTOIA NERVI, inaugurata l’anno passato.



L'occasione perfetta per trovare il disco da tempo bramato esplorando le infinità di copertine di LP e 45 giri, alla ricerca di rarità, tirature limitate, colorazioni particolari. Più di 50 espositori dall'Italia, ma anche dall' Europa, saranno presenti nelle due giornate di aprile con le migliori offerte di vinili, cd, cassette, merchandising, rarità e novità, per offrire al pubblico un' imperdibile esperienza per arricchire la propria collezione, scambiare CD e LP, conoscere nuova musica, e scambiarsi opinioni con gli esperti del settore.



