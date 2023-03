8 marzo, le iniziative istituzionali a Bologna e nei Comuni della città metropolitana

Il lavoro delle donne e il superamento delle disuguaglianze sono gli argomenti al centro delle iniziative istituzionali promosse in occasione della Giornata internazionale della donna. Al tema del lavoro è dedicata la seduta solenne dei Consigli di Città metropolitana e Comune di Bologna, che si riuniranno domani alle 16 in forma congiunta e in presenza (la seduta sarà trasmessa anche in diretta streaming qui www.cittametropolitana.bo. it/consiglio-online), e che vedrà la testimonianza di due lavoratrici della SaGa Coffe. La seduta sarà aperta da Maria Caterina Manca, presidente del Consiglio Comunale di Bologna, e le conclusioni affidate a Matteo Lepore, sindaco di Città metropolitana e Comune di Bologna.

Fra le iniziative promosse dal Piano per l'Uguaglianza metropolitano spicca la proposta di Legge di Iniziativa Popolare per l’eliminazione delle dimissioni volontarie dal Lavoro, quando la motivazione è l’impossibilità di conciliare lavoro pagato e lavoro non pagato. Alla proposta di Legge è dedicato il seminario in programma domani alle 9.30 a palazzo Malvezzi. L’incontro sarà aperto dal sindaco metropolitano Matteo Lepore e presieduto da Simona Lembi, responsabile del Piano per l’Uguaglianza metropolitano. Insieme a Daniela Freddi, responsabile del Piano per l'Economia Sociale della Città metropolitana di Bologna e ricercatrice presso IRES Emilia-Romagna, interverranno docenti universitari ed esperti in materie giuridiche e del mondo del lavoro.

A seguire, dalle 13 alle 13.30, Equal for lunch – L’uguaglianza servita a pranzo, primo appuntamento di una serie di incontri da seguire durante la pausa pranzo, per riflettere sul concetto di uguaglianza e affermarlo come bene primario. Il tema di questo incontro riguarderà l’art. 37 della Costituzione, al fine di riconoscere anche al lavoratore l’essenziale funzione familiare attribuita ora alla sola donna lavoratrice. Diretta streaming alla pagina www.pianouguaglianza.it/Equal_ Lunch_Seminar

LE INIZIATIVE CULTURALI DEL COMUNE DI BOLOGNA E NEI QUARTIERI

Mercoledì 8 marzo

ore 10, al quartiere Navile, area verde e Biblioteca Casa di Khaoula, via di Corticella 104

Inaugurazione di due panchine dipinte: una rossa con apposizione di una targa per ricordare le donne vittime di violenza che riporta il numero anti violenza e stalking 1522, e una arcobaleno contro ogni forma di omofobia e transfobia. L’iniziativa è il frutto di un patto di collaborazione tra cittadini/e e quartiere Navile.

Le leggi delle donne, inaugurazione del percorso tra immagini e parole per riflettere sulle 10 leggi che hanno cambiato la vita delle donne in Italia e per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono ancora oggetto in molte parti del mondo. La mostra, a ingresso gratuito, negli orari di apertura della biblioteca, fino al 18 marzo, è ideata dall’architetta Teresa Paduano, a cura di Vittoria Comellini in collaborazione con i volontari Auser, con il patrocinio del Comune di Monghidoro.

ore 11, Museo della Musica, Strada Maggiore 34

Voci, Ogni isola ha il suo labirinto. Spettacolo di e con Rossella Dassu e Marianna Murgia dell’associazione Cà Rossa. Partendo dal Mito di Arianna e Teseo lo spettacolo nasce dal desiderio di ribaltare questa prospettiva che il racconto si sviluppa, andando alla ricerca di quel filo che, passo dopo passo, costruisce il destino della protagonista. Un labirinto immaginario, evocato attraverso il gesto, il canto e il suono, in un racconto in forma di opera musicale in cui la parola diviene motore di visione.

ore 17, Aula Magna di Santa Cristina, piazza Giorgio Morandi 2

Donne e astrazione. Ipotesi per una nuova lettura dell’arte astratta, interviene Elena Di Raddo (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano). Nell’ambito de “I Mercoledì di Santa Cristina”, coordina Federica Muzzarelli

ore 19.25, Libreria Giannino Stoppani, via Rizzoli 1/f

Le storie delle donne, incontro con Grazia Gotti, Giulia Sagramola, Silvana Sola

ore 20.30, al Teatro Mazzacorati 1763, via Toscana 19

I am Billie. La colpa di aver alzato la voce. Spettacolo della rassegna “I martedì dAlle (grandi) Donne”, con Valentina Mattarozzi (canto e voce narrante), Teo Ciavarella (pianoforte), Igor Palmieri (sax tenore). Il progetto è dedicato alla straordinaria figura di Billie Holiday, racconta attraverso aneddoti e brani significativi la sua strabiliante e sconvolgente storia.

ore 21, Teatro Ridotto Casa delle Culture e dei Teatri, via Marco Emilio Lepido 255/b, Lavino di Mezzo

Donne e libertà, nell’ambito di Chimere, progetto nato da un gruppo di donne frequentanti il laboratorio Forza Viva, diretto da Lina Della Rocca, attrice e direttrice del Teatro Ridotto. L’intera esibizione è stata creata durante i momenti d’incontro tra persone over 50 condividendo ricordi e pensieri, sottolineati da brani musicali.

pagina facebook @istitutoparri

“Rumore. Quando ho deciso che facevo da me” per Voli di farfalle, la rassegna di brevi video che l’Istituto Storico Parri dedica ogni 8 marzo alla vite di donne che hanno combattuto per fare sentire la propria voce, far emergere i propri diritti, la propria arte, i propri talenti e i propri desideri, quest’anno ospita una donna, Raffella Carrà, che solo all’apparenza sembra lontana dal lavoro dell’Istituto e che invece proprio a Bologna, dove è nata nel 1943, ha costruito un immaginario potente, capace di influenzare il costume nazionale e entrare negli scenari artistici internazionali.

Progetto dell’Istituto Parri in collaborazione con l’ufficio Pari opportunità del Comune

Dall’8 al 10 marzo, Oratorio San Filippo Neri, via Manzoni 5

Ritratto Continuo, video-installazione femminile e plurale che indaga i temi della comunità e della donna

Giovedì 9 marzo

dalle 17.30 alle 18.30 MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, via Don Minzoni 14 e in diretta streaming sul Neu Radio www.neuradio.it

La rassegna Rocket Girls, storie di ragazze che hanno alzato la voce, organizzata dall’associazione Spostamenti, grazie al contributo del settore Pari opportunità del Comune, vedrà come ospite Silvia Olivieri – publishing program manager e podcaster.

L’ingresso è libero.

ore 21, Teatro Mazzacorati 1763, via Toscana 19

Scienza: Sostantivo femminile. Sul palco del Teatro, il gruppo Legg’Io APS propone alcune letture dedicate al legame, da sempre ignorato e negato, tra donna e scienza.

LE INIZIATIVE CULTURALI NELLA CITTÀ METROPOLITANA

Sono oltre 200 gli appuntamenti del territorio metropolitano raccolti nel calendario dell’8 marzo, che presenta l’insieme delle attività promosse dai 55 Comuni e dalle Associazioni del territorio.

Tra i tanti eventi in programma, segnaliamo:

Bentivoglio

Venerdì 10 marzo, ore 21, al Centro Culturale Te-ze, proiezione del documentario "A casa non si torna", regia di Lara Rongoni, Giangiacomo De Stefano. Il documentario, attraverso l’ipotetico arco di una giornata, narra la vita quotidiana di donne che svolgono lavori considerati maschili, o comunque pesanti.

Casalecchio di Reno

Mercoledì 8 marzo ore 21 Terrazza Bologna dello Shopville Gran Reno concerto jazz di The Swingers Orchestra diretta da Delio Barone, dedicato alle donne vittime di femminicidio. Ingresso libero su prenotazione.

Sabato 11 marzo alle 10, "Paesaggi di donne", passeggiata spettacolo alla ricerca delle donne vissute a Casalecchio. Di Loredana D'Emelio e Tita Ruggeri, con Tita Ruggeri e le Triplettes de Belleville.

Ritrovo al Paraporto Scaletta "Casa dei Ghiacci". Evento gratuito su prenotazione: tita.dietrolequinte@gmail.com – 351 8598008

Castel Maggiore

Sabato 11 marzo, ore 21, al Teatro Biagi D’Antona, "The Show" spettacolo con Elisa Denti, testo di Manuela De Meo, Regia di Luigi D'Elia. Ingresso libero. Per info e prenotazione scrivere a eventiroserosse@gmail.com

Castel San Pietro Terme

Mercoledì 8 marzo, ore 18.30, al centro sociale Bertella, "Donne in cammino". Un momento di musica e parole, impreziosito dalla presenza di un gruppo di donne ucraine rifugiate che canteranno alcuni brani della loro terra. L'iniziativa, a ingresso gratuito, è pensata per raccontare la forza e la bellezza al femminile, attraverso poesia, canzoni, riflessioni, ed è dedicata a tutte le donne che in vari modi sono “in cammino”.

Castenaso

Mercoledì 8 marzo alle 18 inaugura la mostra fotografica “Come l’acqua. Le donne (in)visibili dell’Iran", allestita nella Biblioteca Casa Bondi.

Galliera

Mercoledì 8 marzo alle 20.30, la Biblioteca G. Zangrandi ospita “Voci prime”, presentazione del libro di Cinzia Demi, Edizioni Minerva.

Imola

Mercoledì 8 marzo, dalle 11 alle 19, all’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” nasce WOW-WomenMotor, un progetto rivolto al mondo femminile nell'automotive. Si parlerà di lavoro, formazione e possibilità di sbocchi professionali all’interno del complesso sistema dell’Automotive. L’industria meccanica, meccatronica, informatica, ingegneristica, ma anche il mondo del marketing, della comunicazione e quello economico sono ambiti alla costante ricerca di figure femminili da inserire nei propri organici. All’interno della Motorvalley sono già presenti esempi virtuosi che hanno scelto di intraprendere un percorso concreto verso la parità di genere con certificazione gender equality, come Lamborghini o per la parità salariale, come Ferrari. Esempi virtuosi che possono diventare esempio e stimolo per altre realtà imprenditoriali. La mattina si svolgerà anche una sessione di orientamento aperta alle scuole superiori per far conoscere le opportunità che il mondo Automotive offre e per promuovere i percorsi formativi nelle materie STEAM (Science, Technology, Engineering, Art e Mathematics), raccontando le competenze più richieste dalle aziende con testimonianze concrete direttamente dal mondo del lavoro.

Tutte le attività sono interamente gratuite e ad entrata libera.

Marzabotto

Mercoledì 8 marzo alle 21, la Casa della Cultura e della Memoria ospita "Un canto per la Libertà!", concerto del Coro Farthan.

Ozzano

Mercoledì 8 marzo 2023 alle 17, panchine via Emilia di fronte al civico n. 108

Affissione cartello/pannello commemorativo dedicato alla giornalista russa Anna Politkovskaja, di fianco alle panchine appena ridipinte di bianco e di verde, a simboleggiare la lotta contro ogni sopruso che limita la libertà.

Pianoro

Mercoledì 8 marzo alle 20.30, al Centro Giovanile Pianoro Factory, spettacolo teatrale “Ormai siete dappertutto”, con Veronica Stecchetti e Matilde Savorosi, a cura di Donatella Allegro. Spettacolo che, con determinazione e ironia, smonta le frasi apparentemente innocue che nutrono l'humus della violenza e dell'oppressione patriarcale.

San Giovanni in Persiceto

Mercoledì 8 marzo alle 18.30, nella Sala consiliare del Municipio, presentazione del libro "Storia dello sport femminile in Italia: 1945-2020" di Sergio Giuntini, sulla storia dello sport femminile italiano e delle sue grandi protagoniste a partire dal dopo guerra fino ai nostri giorni. Introducono Sara Accorsi, consigliera delegata della Città metropolitana di Bologna e Luca Mazzacurati, presidente Associazione Culturale I. Calvino in Terredacqua. Dialoga con l'autore Enrico Belinelli, presidente della consulta dello Sport del Comune di Persiceto.

San Lazzaro di Savena

Mercoledì 8 marzo alle 18.30, al Museo Donini "Lunatica" recital di Enza Alejandra Prestia, voce, chitarra, charango e percussioni. Lo spettacolo è un viaggio nella determinazione femminile, che si esplicita nelle forme più sensuali della musica popolare italiana e sudamericana, in un connubio di melodie nuove che spaziano e percorrono due continenti. Con la partecipazione speciale di Olivia Bignardi, clarinetto e clarinetto basso.

Ingresso libero.

San Pietro in Casale

Al Museo Casa Frabboni dall’11 marzo "Plurale Femminile", mostra di Antonella Cinelli, curata da Elisa Busato del Servizio Musei dell’Unione Reno Galliera. La mostra è visitabile, a ingresso gratuito, fino al 30 aprile tutti i sabati e domenica dalle 15 alle 18, oppure su appuntamento contattando il Servizio Musei dell’Unione Reno Galliera tel. 0518904829 – musei@renogalliera.it

Sasso Marconi

Mercoledì 8 marzo alle 18, sala comunale Renato Giorgi, “La donna etrusca nella società”. Conferenza in cui l’archeologa Erika Vecchietti ricostruirà costumi, abitudini e stile di vita delle donne etrusche, partendo dalle tracce e dai reperti storici rinvenuti sul nostro territorio. Ingresso libero.

Valsamoggia

Sabato 11 marzo

alle 9, "Sentieri di donne", passeggiata da Bazzano a Monteveglio per riflettere insieme sui diritti delle donne. Ritrovo ore 9 alla Rocca dei Bentivoglio (Bazzano), arrivo a Monteveglio previsto intorno alle 11. Letture a cura delle biblioteche di Valsamoggia, MondoDonna e ANPI

alle 21, Sala Polivalente, Piazza della Pace Castello di Serravalle Concerto a lume di candela "Chi dice donna dice dono" con il Coro Mosaico, a cura del Centro sociale Baiesi