Giornata Internazionale della Donna: il calendario degli appuntamenti a Bologna per l'8 marzo

Anche quest’anno, accanto alle iniziative istituzionali, le celebrazioni e azioni simboliche nello spazio pubblico dedicate all’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, sono organizzati tanti interventi strutturali che prevedono per tutto l’anno laboratori didattici e percorsi sostenuti dal Comune di Bologna, a cura dell'ufficio Pari opportunità, in collaborazione con le associazioni, all'interno di scuole di ogni ordine e grado, cui si aggiungono le iniziative culturali proposte dai settori Cultura, Biblioteche e Welfare culturale e Musei civici Bologna e dai Quartieri.

Questo il calendario di tutte le iniziative a Bologna e nei Comuni dell’area metropolitana: https://www.cittametropolitana.bo.it/pariopportunita/Home/8_marzo_2024

Il calendario delle iniziative a Bologna

L’ufficio Pari opportunità del Comune organizza interventi laboratoriali didattici nelle scuole per tutto l’anno scolastico. Il primo marzo, il laboratorio In Genere ha coinvolto l’Istituto tecnico professionale Belluzzi-Fioravanti, scuola secondaria di secondo grado, con un Talk Show interattivo sui condizionamenti che gli stereotipi di genere hanno ancora il potere di esercitare sulla formazione dell’identità, soprattutto nell’infanzia e nell’adolescenza. Partendo dall’osservazione dei principali simboli attraverso cui, ancora oggi, vengono rappresentati il maschile e il femminile, il laboratorio ricerca gli automatismi linguistici e comunicativi che veicolano pregiudizi e luoghi comuni, generando una rappresentazione riduttiva e binaria dell’identità di genere.

L’11 marzo, nella scuola secondaria di Primo grado Rolandino, si terrà la giornata conclusiva del Laboratorio a cura di Rocket Girls, sempre rivolto alle scuole secondarie di primo grado, con la cantautrice Elisa Genghini. Laboratorio didattico con focus sull’empowerment femminile nel mondo della musica, Rocket Girls nasce con lo scopo di incoraggiare lo studio e l’apprendimento della musica scritta, suonata e raccontata attraverso la scoperta di figure di riferimento della scena, di ieri e di oggi; ma anche con l’idea di introdurre all’ascolto ragionato, alla conoscenza degli strumenti e dei supporti cercando di stimolare creatività, interesse e partecipazione. La vicesindaca Emily Clancy partecipa a entrambi i laboratori.Tra le iniziative strutturali, il lavoro di Think4Future Lab su una bibliografia tematica sulle pari opportunità, in collaborazione con la Biblioteca Corticella Luigi Fabbri, con libri per bambin* e ragazz* divisi per fasce di età (3-6 / 6-11 / 12 +) da distribuire a genitori, educatori e insegnanti che sarà anche corredata da letture animate nei mesi di marzo e aprile all’interno del SET Vicolo Balocchi.

Think4Future Lab è il progetto di Aics Bologna in risposta al bando pari opportunità della regione Emilia-Romagna.

Anche quest'anno il Comune di Bologna aderirà alla campagna patrocinata da Anci e lanciata dall’associazione Toponomastica femminile "8 marzo, 3 donne, 3 strade", in quanto l’Amministrazione, ha come linea guida di prediligere personalità femminili nella scelta dei nominativi per le intitolazioni delle aree di circolazione.

La seduta della Commissione Consultiva per la Denominazione delle Vie Cittadine si terrà il 9 aprile.

L'Amministrazione comunale lavora da alcuni anni sulla toponomastica femminile Dalla metà del 2022 a oggi la Commissione consultiva per la denominazione delle vie cittadine ha dedicato a figura femminili 28 vie, piazze o giardini: dalla scrittrice Fernanda Pivano alle scienziate Margherita Hack e Rita Levi Montalcini, dalla storica dell'arte Francesca Alinovi all’artista Lea Colliva.

Martedì 5 marzo alle 15, all’Istituto penitenziario di Bologna, si terrà l’incontro del progetto Coordinamento per il carcere, promosso dal Quartiere Navile con la Direzione del carcere, numerose associazioni tre le quali l’UDI, il Garante comunale per i diritti delle persone private della libertà personale e il Comune di Bologna per favorire la collaborazione tra i soggetti che intervengono in carcere e un percorso di programmazione condivisa nel carcere della Dozza con uno sguardo anche sulla condizione femminile.

Parteciperanno l’assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo, il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, Antonio Ianniello e la presidente del Quartiere Navile Federica Mazzoni.

Iniziative del Settore Biblioteche e Welfare culturale

Le Biblioteche comunali propongono una serie di iniziative in occasione della Giornata internazionale della Donna: giovedì 7 marzo alle ore 17 la Biblioteca Orlando Pezzoli si rivolge a piccolissime e piccolissimi dai 2 ai 5 anni e famiglie, con un appuntamento speciale della rassegna “La biblioteca ti racconta” e le letture con laboratorio di “Bambine protagoniste”.

Sempre il 7 marzo alle ore 17.30, alla Biblioteca J. L. Borges, le autrici Cristina Maurelli e Giuditta Rossi presentano il loro libro “Stereotipi a colori. Piccola guida ai pregiudizi e a bias cromatici” (Flacowski editore), proponendo un'interessante

riflessione sui pregiudizi cromatici: il rosa è per le femmine, il viola porta sfortuna, tutto ciò che è verde è sostenibile. Ma è davvero così? L’8 marzo alle ore 17.30, alla Biblioteca Borgo Panigale, l'UDI (Unione donneitaliane), organizza l'incontro “Parole di donne, parole di pace”, per raccontare e riflettere insieme su come tante donne nel mondo stiano manifestando contro la guerra, a volte anche a rischio della propria vita. Intervengono per il Quartiere Borgo Panigale-Reno la presidente Elena Gaggioli e la consigliera Graziella Giorgi. Alla Biblioteca Corticella Luigi Fabbri, infine, oltre alle attività di Think4Future Lab, fino al 16 marzo saranno proposte delle vetrine con selezioni di testi delle scrittrici dimenticate dal canone letterario del ‘900.

Informazioni: https://www.bibliotechebologna.it/attivita-biblioteche/attivita-per-tutti/8- marzo-giornata-internazionale-della-donna

I Musei Civici Bologna del Comune dedicano all’8 marzo alcuni percorsi guidati alla scoperta delle donne pittrici e artiste

Al centro delle visite sono figure femminili del passato e del presente che, grazie al loro impegno e talento, si sono rese protagoniste delle vicende artistiche e sociali del loro tempo. Un omaggio all’universo femminile per sostenere l’uguaglianza di genere

e la piena ed effettiva partecipazione ad ogni livello della vita pubblica.

Programma

ore 16.30, Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini (Strada

Maggiore 44)

Artiste e protagoniste

Bologna può essere considerata a tutti gli effetti la città delle donne artiste:

Elisabetta Sirani, Ginevra Cantofoli e Clarice Vasini sono tra le più celebri

protagoniste della storia dell'arte, tutte vissute nel capoluogo emiliano.

La visita guidata permetterà di accostarsi a queste importanti figure,

approfondendone le biografie e soprattutto osservando le loro opere per

comprendere il mondo artistico bolognese attraverso gli occhi femminili.

Ingresso: gratuito

Info: www.museibologna.it/arteantica

ore 17, Museo civico del Risorgimento (Piazza Carducci 5)

Né tricoteuses né suffragette: il lungo ‘800 delle donne italiane. Visita guidata a cura di Mirtide Gavelli (responsabile della Biblioteca e Archivio del Museo del Risorgimento).

Un racconto sul Risorgimento al femminile, non attraverso i nomi più noti, ma attraverso gli oggetti ed i documenti esposti nel museo, che rinviano in particolare a donne poco note o anonime ma presenti ed operanti in quei momenti di transizione ad un mondo nuovo.

Ingresso: biglietto museo (intero € 5 | ridotto € 3 | gratuito possessori Card Cultura)

Info: www.museibologna.it/risorgimento

ore 17.30, Museo internazionale e biblioteca della musica (Strada Maggiore 34)

Gioventù di una musicista. Marianna Bottini: vita e opere di una virtuosadell’800

Narrazione musicale con Alessandra Fiori (musicista e musicologa), a cura di Athena

Musica, nell’ambito della rassegna wunderkammer - il museo delle meraviglie.

È possibile prenotare il biglietto gratuito online su www.museibologna.it/musica (a

partire dal 2 marzo). La prenotazione è valida fino a 5 minuti prima dell’inizio

dell’evento.

Ingresso: gratuito fino a esaurimento posti

Info: www.museibologna.it/musica

ore 17.30, MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna (via Don Giovanni Minzoni 14) Lynda Benglis e Properzia de’ Rossi: Sculpitrici di capriccioso e destrissimo ingegno. Visita guidata alla mostra per conoscere la vita e l’opera di Properzia de’ Rossi, considerata la prima donna scultrice nella storia dell'arte nonché unica donna ad avere una biografia all'interno delle “Vite” di Giorgio Vasari, e Lynda Benglis, una delle massime protagoniste dell’arte contemporanea internazionale. Appartenenti a epoche e culture lontane tra loro, le due artiste, entrambe virtuose del medium scultoreo, sono accomunate dall'ambizione di affermare la propria individualità creativa in contesti ostili o difficilmente accessibili alle donne.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 17 del giorno precedente: mamboedu@comune.bologna.it

Ingresso: biglietto museo (intero € 6 | ridotto € 4 | gratuito possessori Card Cultura)

Info: www.mambo-bologna.org

8 marzo alle 17, Pinacoteca nazionale di Bologna

Artiste e committenti dentro e fuori i monasteri

Un percorso tra i capolavori della Pinacoteca per conoscere le protagoniste laiche e

religiose della storia dell’arte bolognese.

Venerdì 8 marzo, l’ingresso alla Pinacoteca nazionale di Bologna è gratuito per tutte

le donne, in occasione della Giornata internazionale della donna.

https://www.culturabologna.it/events/visite-guidate-in-pinacoteca-e-a-palazzo-pepolicampogrande-marzo-2024



Iniziative culturali nei teatri

8 marzo ore 21, Teatro Celebrazioni "Perfetta con Geppi Cucciari"

Testi e regia Mattia Torre. Musiche originali di Paolo Fresu

https://www.culturabologna.it/events/geppi-cucciari-perfetta

9 marzo alle 21, Teatro Celebrazioni

Shakespeare 2.0. Lo stupro di Lucreziareading teatrale con Claudio Santamaria e Francesca Barra

https://www.culturabologna.it/events/santamaria-e-barra-shakespeare-2-0-lo-stuprodi-lucrezia

8-9 marzo, Teatro Duse

Oliva Denaro

dal romanzo di Viola Ardone

con Ambra Angiolini

https://www.culturabologna.it/events/oliva-denaro-8-9mar2024

8 marzo alle 21, Teatro Dehon

Ester e l'invenzione del Carnevale

https://www.culturabologna.it/events/ester-e-l-invenzione-del-carnevale

8 marzo alle 21, Teatro Ridotto

I figli del Vento

https://www.culturabologna.it/events/i-figli-del-vento

Iniziative nei quartieri

L’8 marzo alle 21, nella sala Falcone Borsellino del Quartiere Borgo Panigale-Reno

in via Battindarno 123

Le borse delle donne, spettacolo teatrale

La vita di una donna racchiusa in una borsa dove solo le sue mani possono entrare.

In quella borsa si conservano ricordi e oggetti quotidiani. Borse diverse per donne

meravigliosamente uniche.