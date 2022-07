90 volte Giulio! Giulio Bargellini compie 90 anni e il museo magi’900 lo festeggia con le immagini della sua vita

l museo MAGI’900 festeggia il novantesimo compleanno del suo fondatore, l’imprenditore Giulio Bargellini, con una mostra che lo racconta per immagini, attraverso una selezione di fotografie tratte dal suo archivio privato e di tavole originali del fumetto biografico disegnato da Bicio Fabbri.



Un’occasione per celebrare senza retorica una figura di imprenditore e collezionista che ha già lasciato un segno in molti ambiti, e che ancora ama incontrare le persone per condividere non solo i ricordi più belli ma anche le sue idee per il futuro, sempre circondato dall’arte e dagli artisti.