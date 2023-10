"99 Posse" live al TPO

Venerdì 8 dicembre i "99 Posse" live sul palco del TPO.

Dopo il lungo tour estivo che li ha visti toccare i palchi di oltre quaranta festival, la 99Posse annuncia un giro di date indoor. Dalle celebrazioni dei 30 anni di carriera si è dato il via a una stagione di concerti senza fine che li vedrà a dicembre toccare alcune delle maggiori città italiane. Considerati come la voce delle realtà più popolari, il forte impegno sociale e l’attitudine provocatoria hanno fatto della 99 Posse una band seminale e innovativa sin dalla nascita, un vero e proprio punto di riferimento per le generazioni successive con album plurimemiati come “Curre curre guagliò”, “Cerco tiempo” e “Corto Circuito”.