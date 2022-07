Albe di Amici al CentroNova per il firmacopie!

Mercoledì 6 Luglio la Galleria di Centro Nova ospita uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Amici. Dalle 17.00, sarà il simpatico ad incontrare i suoi fan e a firmare le copie del suo EP d’esordio.

Dopo essersi aggiudicato un posto alla finale di Amici 21 di Maria De Filippi, il ventiduenne bresciano, dal sorriso accattivante, ha pubblicato il primo album da cantante in carriera per la major Warner Music Italy che lo ha messo sotto contratto, dando così il via all’instore-tour, che fa tappa anche presso il nostro shopping center.

Albe si è detto entusiasta di girare l’Italia per questo tour e non vede l’ora di incontrare il proprio pubblico e di inventare qualcosa per far divertire tutti! Tra i sogni in cantiere per il futuro, Albe ha espresso il desiderio di una serie di concerti “tutti suoi” e di eventuali collaborazioni musicali future, tra cui quella con Justin Bieber in un duetto international.

Vedremo se il giovane artista saprà realizzare i suoi sogni. Per il momento siamo felici di ospitarlo a Centro Nova e di augurargli tutto il meglio per il suo futuro.