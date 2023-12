Capodanno in Piazza Maggiore: "Festivamente" fra musica e Vecchione

Musica, arte, danza e cultura per il Capodanno a Bologna. No solo San Silvestro ma anche tante altre occasioni per festeggiare il 2024 grazie alle iniziative di "Festivamente". Nel palinsesto naturalmente anche il tradizionale Vecchione che brucerà la notte del 31 dicembre e che quest'anno porta la firma dell'artista Igort.

Ma partiamo dal 31 dicembre. Dalle 22 Piazza Maggiore sarà accessibile a 8.000 persone e comincerà a scaldarsi grazie alla Serata Spaccata chi con dj set del duo Nina's Drag Queen.

Protagonista di questo periodo anche il Cinema Modernissimo, nel quale si svolgeranno una serie di eventi che includono le proiezioni dei classici Disney e a Capodanno anche il The Rocky Horror Picture Show (il 31 dicembre).

Anche quest'anno potremo contare sul Discorso d'artista, affidato alla grandissima Mariangela Gualtieri. Lunedì 1 gennaio le sue parole potranno essere ascoltate dalle 11 alle 19 dentro le Collezioni d'Arte.