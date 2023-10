Dai tortellini eretici a quelli di razza, provocazione e innovazione al Tortellino Festival| VIDEO

Gran successo per la kermesse a Palazzo Re Enzo. Bolognesi e turisti in fila per i migliori tortellini del mondo

Che San Petronio sarebbe senza il tortellino? In tanti si sono mobilitati oggi per andare al Festival del Tortellino al Palazzo Re Enzo. La Risto Associazione Tour-tlen ha organizzato assieme a dozzine di professionisti un evento iconico per degustare il massimo della cucina del territorio bolognese. Oltre alle 21 gustose ricette offerte da chef provenienti da tutta la provincia venivano offerti anche panini con mortadella, vini di ogni varietà, dolci e gelati.

Oltre ai bolognesi, molti stranieri incuriositi hanno fatto la fila per accedere all’evento scoprendo una vasta gamma di sapori unici.

L’atmosfera della sala principale del Palazzo Re Enzo ha arricchito l’esperienza gastronomica accoppiando ricette tradizionali con la bellezza e la storia del centro storico.

Al ricevimento si è unito inoltre il primo cittadino Matteo Lepore che si è congratulato con gli organizzatori e salutato il resto dello staff.

Lo chef Giacomo Galeazzi del ristorante Tramvia ha proposto al pubblico una “provocazione” ovvero i “tortellini eretici” preparati con panna prosciutto e piselli. Francesco Carboni di Acqua Pazza ha invece portato i suoi iconici e ultrapremiati tortellini di razza e acciuga con mozzarella di bufala e limone in crema di tartufo. Infine, tra le ricette più particolari, i tortellini di Francesco Tonelli di Casa Merlò, preparati con sfoglia di rapa rossa (si riconoscono subito per via del loro colore rosa scuro) serviti sopra una vellutata di tartufo nero.