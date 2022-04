Venerdì 15 aprile i Gianlorenzo live sul palco del Covo Club.

Un gruppo di amici attivo da sempre in vari rami della musica lombarda, un disco chiamato “MILANO POSTO DI MERDA” (che Vice definì il miglior disco indie del 2019), un Ep intitolato “FIDATY”, che si sente un po’ meglio ed è uscito in pandemia, chitarra basso batteria. Una fissa per Milano e per i pazzi che la abitano, un confondersi, una portiera distrutta, tanti amici conosciuti suonando