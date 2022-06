Giorgia Soleri alla Feltrinelli di Bologna con 'La signorina nessuno'

Giorgia Soleri presenta La signorina nessuno (Vallardi) il suo primo libro dove poesia prosa e illustrazioni cantano l'amore toccando le corde più profonde e intime di tutti noi. Interviene Mattia Insolia.

L'appuntamento è per il 17 giugno alle ore 18 alla libreria Feltrinelli di Porta Ravegnana, a due passi dalle Due Torri di Bologna.

Chi è Giorgia Soleri

Giorgia Soleri, 26 anni, è una influencer molto attiva sui social e fidanzata di Damiano David dei Maneskin. Si è fatta portavoce della battaglia di sensibilizzazione sulla vulvodinia, diagnosticatale il 2 settembre 2020. " Per chi soffre di vulvodinia, endometriosi, fibromialgia, cistite interstiziale dare un nome alla malattia è una liberazione perché passi anni a dire di avere certi dolori, senza sapere cosa siano. Il 99 per cento delle persone, tra amici familiari e personale medico, crede che tu non abbia nulla. Vieni delegittimata nel tuo dolore. È quasi una vergogna provarlo". Ha così spesso raccontato la sua frustrazione nel percorso svolto prima di dare un nome alla patologia che la affliggeva. Dare un nome alle sue sofferenze non è stato facile: "Ho passato il primo lockdown a cercare tutti i sintomi su Google. Sono capitata sul blog di un’associazione dove in tanti parlavano di vulvodinia. Me la sono autodiagnosticata e ho cercato un medico in grado di darmi una conferma e trattarla. Ho trovato il dottor Galizia che riceveva a Roma, Bologna e Modena. A Modena la lista era di soli tre mesi, lì ho ricevuto la diagnosi che già sapevo". Ha ssvelato in una recente intervista.

Di recente Soleri ha presentato una proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia e della neuropatia del pudendo dal sistema sanitario nazionale.