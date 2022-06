"The Blues Brothers": proiezione in Piazza Maggiore, a presentarlo il grande regista John Landis

Domenica 3 luglio il grandissimo regista John Landis sarà a Bologna per presentare un grande capolavoro, il suo The Blues Brothers (USA/1980 Regia di John Landis. durata 148’. Versione in inglese): appuntamento nella nostra bellissima Piazza Maggiore dove la pellicola verrà proiettata sul maxi schermo del Cinema Ritrovato. Una serata speciale che comincia alle 21.45 con la presentazione da parte del regista. (In caso di pioggia, la proiezione si sposterà al Cinema Arlecchino, al Cinema Jolly e al Cinema Lumière)

Gigante del cinema mondiale, autore di cult come Animal House e The Blues Brothers, la presenza John Landis determinerà una spettacolare serata finale del festival. Il regista sarà ospite per molti giorni a Bologna, impegnato, come docente dell’International Filmmaking Academy, in un lungo stage sul set che coinvolgerà 20 giovani registe e registi da tutto il mondo, che gireranno, dal 27 giugno al 9 luglio, alcuni cortometraggi sotto la guida dello stesso Landis. E molti sono gli appuntamenti del Cinema Ritrovato con Landis: venerdì 1° luglio, alle ore 18.30, al Teatro Arena del Sole, il regista ripercorrerà in un incontro pubblico la sua lunga carriera artistica.

Sabato 2 luglio, alle ore 12 in Sala Auditorium, Deborah Nadoolman, costumista e moglie di John Landis, terrà una lezione di cinema assieme alla costumista Ursula Patzak. Martedì 5 luglio, in una serata speciale “fuori festival”, John Landis tornerà sul palco di Piazza Maggiore per la proiezione di Una poltrona per due.

Altra giornata “fuori festival” sarà quella di giovedì 7 luglio, alle ore 18, al MAST, quando Landis introdurrà la proiezione di Tutto in una notte.