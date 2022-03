Laila Al Habash: dal vivo una delle artiste più rappresentative della nuova musica italiana

Il ritorno del BMA a Bologna per l’edizione 2022 inizia dal concerto di una delle artiste più rappresentative della nuova musica italiana che, sempre più, è il frutto di stratificazioni culturali che raggiungono mondi lontani. É il caso di Laila Al Habash, che pochi mesi fa ha pubblicato il suo album d’esordio Mystic Motel, prodotto da Niccolò Contessa e STABBER, e che presenterà l’1 aprile sera al Locomotiv Club di Bologna.

Ospite di Sbronza, uno dei brani dell’album della giovane cantante italo palestinese, è Coez, unico ospite del disco “Se qualcuno potesse entrare - dice l’artista - nella mia testa troverebbe una grande stanza colorata con lampadari giganti, tappezzata di velluto, divani dalle forme pazze e un tavolo con una mappa astrale e dei tarocchi, qualche foto dei miei amici incorniciata e sicuramente una torta appena sfornata”.

Questo è Mystic Motel: un viaggio lungo 12 tracce che trasporta chiunque lo ascolta nella mia dimensione, confezionato dalle brillanti menti di STABBER e Niccolò Contessa.

Nato a Bologna all’interno degli studi di registrazione Fonoprint, la ‘casa’ della canzone d’autore, il BMA, Bologna Musica d’Autore, è diventato adesso una occasione unica per raccontare lo sviluppo della nuova musica italiana. Al di là dei differenti linguaggi. Tre città e sei concerti per arrivare alla serata finale nel settembre 2022 all’interno degli spazi post industriali del DumBO a Bologna.

I 6 artisti che sono stati selezionati sono

Assurditè, Kasto, Orlvndo, Te Quiero Euridice, Tool Bar, Ufo Blu

Dopo l’ ‘house concert’ negli studi Fonoprint in marzo, un live a Milano ad Arci Bellezza il 31 marzo, uno al Locomotiv Club di Bologna l‘1 aprile, uno al BONsai Garden a Bologna , uno nei nuovissimi spazi della Darsena del Sale a Cervia in luglio, il concerto finale sarà al DumBO in settembre.

BMA è uno showcase festival, che offre ai partecipanti l’occasione di suonare dal vivo in alcuni tra i luoghi di riferimento della scena live.

Per il miglior artista in assoluto il premio consiste in dieci giorni di sala di registrazione, naturalmente negli studi Fonoprint, che hanno fatto la storia della canzone d’autore italiana.

Il miglior artista live registrerà invece, in studio, una Fonoprint Live Session, anche in video, andandosi quindi ad aggiungere a un ’format’, del quale sono stati protagonisti musicisti come, per fare qualche nome, Lo Stato Sociale, La Rappresentante di Lista, Ex-Otago, Extraliscio e Godblesscomputers.