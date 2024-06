Microbo beer festival al Parco di Villa Cassarini

Decima edizione per MicroBo Beer Festival, il festival bolognese dei birrifici artigianali italiani. L’evento si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 settembre presso il parco di Villa Cassarini a Porta Saragozza, noto ai bolognesi come “il parco di Ingegneria”. Al centro della manifestazione una selezione di 11 birrifici italiani, tutti con relativo birraio presente, selezionati dal Pub Il Punto di Bologna, per un totale di oltre 100 birre disponibili contemporaneamente. La scelta dei birrifici sarà un mix tra realtà locali già conosciute e birrifici più lontani e meno accessibili al pubblico bolognese, con alcune new entries molto interessanti. Alcuni birrifici per l’occasione porteranno anche delle produzioni in anteprima. Ma MicroBo non è solo birra di qualità: troverete anche street food d’eccellenza ad accompagnare le vostre bevute e laboratori e workshop gratuiti realizzati in collaborazione con Unionbirrai (i laboratori sono gratuiti ma a numero chiuso, quindi occorre iscriversi velocemente!). Per quanto riguarda il food troverete la pizza gourmet di Ranzani 13; arrosticini, bombette e Caciocavallo impiccato della Taglieria; l’American Barbecue di Mad for BBQ e le eccellenze calabresi di Calabriotto.

Il festival è ad ingresso libero e completamente gratuito.

Non si acquista il bicchiere all’ingresso: potete portarlo da casa se volete bere in vetro (lavaggio bicchieri a disposizione), oppure potete utilizzare i bicchieri usa e getta in dotazione ai birrifici.

All’interno del festival non si paga in euro ma solo con i Token, acquistabili alle casse.

Per maggiori informazioni è attivo il sito della manifestazione www.microbobeerfestival.it , la pagina Facebook e Instagram



Da venerdì 13 a domenica 15 settembre

Parco di Villa Cassarini, Porta Saragozza - Bologna

Orari:

Venerdì 18:00-01:00

Sabato 16:00-01:00

Domenica 16:00-01:00





