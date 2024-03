"NIMIC", il cortometraggio del pluripremiato regista Yorgos Lanthimos con Matt Dillon

Prezzo non disponibile

Un bel cortometraggio per Pasqua, un regalo che arriva al Pop Up Cinema in esclusiva regionale.

Il cortometraggio NIMIC ha segnato la reunion tra Yorgos Lanthimos, l'autore greco pluripremiato, oggi sulla bocca di tutti, e lo sceneggiatore Efthymis Filippou, che con le sue sceneggiature di THE LOBSTER e di IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO (così come di KIND OF KINDNESS di prossima uscita) ha conquistato nomination all'Oscar e Palma d'oro a Cannes.

Mai vista al cinema questa straordinaria e straniante opera d'arte con Matt Dillon, osannata dai fan dell'autore, NIMIC rappresenta una specie di prova generale dei temi di POVERE CREATURE, con la forza fulminea di uno short in grado di segnare lo spettatore come pochi altri nella storia: il viaggio di un uomo all'interno dello sguardo di una donna. Un'esperienza sensoriale che il grande schermo rende ancor più potente e indimenticabile.

Il corto racconta le conseguenze inaspettate dell'incontro tra un violoncellista professionista e una sconosciuta in metropolitana.