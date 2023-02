Partecipa al futuro della mobilità con Nuovo Renault Austral

Bologna, la città che ospiterà l'evento di lancio del tanto atteso Nuovo Renault Austral!

Mercoledì 15 febbraio, nel tardo pomeriggio, presso la concessionaria Renault Draghetti Srl, situata in Via Ferrarese 215, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare questo veicolo che sta rivoluzionando il brand Renault e l'intero settore automobilistico.

Il design dell'Austral E-Tech full hybrid è un incantevole connubio tra estetica ed atletismo, con un frontale deciso, fari Matrix LED vision e una tinta be-style. Il suo motore E-Tech full hybrid da 200 CV è il fiore all'occhiello dell'efficienza, con un consumo di carburante di soli 4,6 l/100 km e emissioni di CO2 di 104 g/km. Questo permette di viaggiare in modalità elettrica fino a 130 km/h e per l'80% del tempo in città.

Durante l'evento, i presenti potranno assistere ad una diretta streaming che li metterà in collegamento con il celebre campione olimpionico Juri Chechi, che delizierà il pubblico con una performance senza eguali. Dopo la presentazione, un rinfresco sarà servito per celebrare questa occasione memorabile.

Il Nuovo Renault Austral è un'opera d'arte della tecnologia, fatta per soddisfare i desideri dei clienti più esigenti.

La nuova Renaut offre una combinazione unica di avanzate tecnologie, prestazioni potenti e design raffinato, rendendolo il veicolo ideale per coloro che cercano un'esperienza di guida emozionante e sostenibile.

Il 15 febbraio a Bologna sarà per voi l'occasione di scoprire il futuro della mobilità e godere dell'esperienza unica del Nuovo Renault Austral.

Certi che rimarrete incantati dalla sua eleganza, prestazioni e tecnologia avanzata.

Non perdere l'occasione di essere tra i primi a provare questo veicolo rivoluzionario e di festeggiare questo importante lancio.