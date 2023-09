Festival del Tortellino a San Petronio: 21 gustose ricette a Palazzo Re Enzo

€ 5,00 per un assaggio a scelta € 45,00 per 10 assaggi.

Torna per il XI anno a Bologna il Festival del Tortellino organizzato dalla RistoAssociazione TOur-tlen. Il 4 ottobre, dalle 11.30 alle 21.45 nella splendida cornice di Palazzo Re Enzo, i professionisti del gusto proporranno al pubblico 21 gustose ricette dove protagonista sarà il re della cucina emiliana: il tortellino. Gli chef presenteranno i tortellini non solo in veste tradizionale, in brodo di gallina o cappone, ma anche in modo creativo: al sapore di mare o di montagna, dai profumi d'autunno fino a quelli ispirati ad altre città italiane e non.

Bologna la grassa è sempre stata famosa per la buona cucina, un’antica tradizione gastronomica che pare aver perso appeal nei confronti di turisti e buongustai. L’associazione Tour-tlen nasce nel febbraio 2013 per ridare smalto alla fama culinaria del capoluogo emiliano romagnolo.

L’amore per i piatti della tradizione e la voglia di sperimentare e mettersi in gioco unisce questi 16 grandi chef e ristoratori che, con passione, vogliono accendere nuovamente i riflettori su Bologna e sul suo grande patrimonio gastronomico, riscoprendo piatti che si trovano nelle case di tutti. Così il 15 febbraio 2013 nasce tOur-tlen, per dare nuovo sapore e slancio alla città partendo proprio dall’impegno dei professionisti del gusto.

L’obiettivo è far vedere come insieme si possa costruire qualcosa di grande per Bologna, offrendo momenti di incontro che puntino sull’alta qualità e le eccellenze del territorio, sottolineando anche le peculiarità di ciascun ristoratore. Ogni piatto sarà infatti rivisitato e interpretato da ciascun chef in modo diverso, offrendo al pubblico un’ampia gamma di scelte.