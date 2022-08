Terza Campestre competitiva CLAI e Passeggiata Ecologica

Dalla “Festa del contadino” a “Porte aperte CLAI”. Cambia il nome, non il desiderio della grande Cooperativa agroalimentare di Sasso Morelli di dar vita a un evento a Imola che crei occasioni d’incontro, divertimento e soprattutto grande gusto. Un appuntamento che, dopo due stagioni contrassegnate da regole e distanziamenti, torna quest’anno a pieno regime nel primo weekend di settembre.

«Quando abbiamo riflettuto sull’identità speciale che avrebbe dovuto avere questa rinnovata iniziativa – spiega il Presidente CLAI, Giovanni Bettini –, anche tenendo conto del fatto che il 2022 è l’anno del sessantesimo compleanno di CLAI, abbiamo subito convenuto tutti su una parola che per noi ha un significato speciale: inclusività.”

E proprio per includere anche i tanti appassionati di sport, CLAI, in collaborazione con AS Sacmi e Fidal e con il Patrocinio del Comune di Imola, ha organizzato per Domenica 4 settembre con inizio alle ore 9:30, la terza edizione della “Campestre CLAI”, un evento atteso e richiesto da molti. Si tratta di una corsa competitiva su strada di 12 km riservata ad atleti iscritti a società sportive. Al termine della gara saranno premiati i primi tre classificati maschili e femminili assoluti, insieme ai primi tre classificati di ogni categoria. Infine, ci saranno riconoscimenti anche alle prime tre società con il maggior numero d’iscritti.

Alla corsa si affianca una più rilassante “Passeggiata Ecologica” di 7 chilometri aperta a tutti, grandi e piccoli, giovani e meno giovani, organizzata in collaborazione con la Polisportiva di Sasso Morelli: un’occasione per vivere una giornata di sport e relax tra i luoghi simbolo di Sasso Morelli, all’insegna del divertimento, del benessere e dell’ambiente.

La passeggiata avrà un piccolo costo d’iscrizione di 2,50 Euro. Ogni partecipante riceverà in omaggio 1 salamino CLAI.