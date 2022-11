The Cure, il concerto a Bologna (il primo in Italia): scaletta e video - VIDEO

L'Unipol Arena di Casalecchio di Reno gremita per i The Cure, che sono tornati sul palco con il loro Lost World Tour. Robert Smith in forma strepitosa, che replicherà anche a Firenze, Padova e a Milano. è tornato in Italia per quattro date. Due e ore e mezza di concerto (cominciato puntualissimo, alle 20.15) iniziato dopo l'esibizione del gruppo spalla, i The Twilight Sad. La scaletta non era proprio quella che girava online da settimane, eccola:

Alone

Pictures of You

Closedown

A Night Like This

Charlotte Sometimes

Lovesong

And Nothing Is Forever

Cold

Burn

Fascination Street

Push

Play for Today

A Forest

Shake Dog Shake

From the Edge of the Deep Green Sea

Endsong

(pausa)

I Can Never Say Goodbye

The Figurehead

Plainsong

Disintegration

Lullaby

The Walk

Friday I’m in Love

Close to Me

In Between Days

Just Like Heaven

Boys Don’t Cry